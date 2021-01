Podle informací webu Noviny.sk zavolali policii do bytového domu sousedé, kteří nějakou dobu cítili, že se z bytu šíří zápach. „Něco jsme cítili, ale nebyli jsme si jistí, co to je,“ řekl jeden ze sousedů. Protože se policisté do bytu nemohli dostat, zavolali si na pomoc hasiče, kteří jim dveře otevřeli.

Uvnitř našli na zemi ležet mrtvou ženu oděnou jen do noční košile a ponožek. Její manžel se projevoval zcela dezorientovaně, podle webu prý ani nevěděl, že je jeho žena mrtvá. Záchranáři manžela odvezli k hospitalizaci.

Jak televizi JOJ řekl jeden ze sousedů, kromě zápachu je přimělo k jednání i to, že už přes týden neslyšeli manžele spolu komunikovat. Prý se od nich často ozýval křik, takže naprosté ticho, které se před pár dny v bytě rozhostilo, bylo v přímém protikladu k tomu.

„Mohlo jít o týden, 10 dní,“ řekl televizi ohledávající lékař Juraj Orság. Policie se v bytě zdržela několik hodin kvůli zajištění stop. Případ se vyšetřuje, tělo bylo odvezeno na pitvu. O manžela nešťastné ženy se starají v nemocnici. Nebyl z ničeho obviněn, v případu vystupuje jako svědek.

„Svědek bude vyslechnut, až to jeho zdravotní stav dovolí,“ uvedla pro web krajská policejní mluvčí Renáta Čuháková.