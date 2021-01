Iveta V., jejíž prací je dohlížet na dodržování zákonů, chová husky bez průkazu původu v kotci u domu v Litoměřicích. „Kotec je malý, psi byli venčeni minimálně, byl tam nesnesitelný zápach od výkalů, které nikdo neuklízel,“ popsal soused Tomáš Řehák, který pracuje jako policista.

Štěňata na balkoně

Podle sousedů byli v kotci zavřeni napřed jen dospělí psi, pak se tam objevila štěňata. „Kotec byl v té době téměř nezastřešený, jeden z nájemníků jim tam dal alespoň plachtu, protože tam pršelo a výkaly tekly skoro všude,“ uvedl Tomáš Řehák. Štěňata pak Iveta V. vzala do domu, skončila ale na balkoně, kde ležela na dlažbě mezi výkaly.

Takhle pečuje o své psy žena, která dohlíží na dodržování zákonů. Kotce už jsou ale alespoň bez výkalů | Jana Ulrichová

Je to týrání

To potvrdily i další dvě sousedky, s nimiž Blesk tlapky mluvily. „Je to hrozné, když si otevřete okno a slyšíte, jak tam ti psi kňučí. Někdy se mi chce z toho brečet, nechává je tam celé dny, vůbec je nevenčí,“ řekla jedna z nich. Tomáš Řehák se proto spojil s členy spolku Anidef a společně na případ upozornili Krajskou veterinární správu. Ta po dvou kontrolách konstatovala porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Má dohlížet na zákony, sama je porušuje: Strážnice množí psy, zvířata trpí ve výkalech

Chov bez živnosti

Členové spolku navíc zjistili, že Iveta V. štěňata prodává, i když jí podle veřejně dostupných informací živnost na chov zvířat zanikla už v roce 2017. Ve snaze zajistit co nejvíce důkazů proto od ní jedno štěně přes inzerát odkoupili, a to za 10 000 korun. Prodej štěněte, které je teď už naštěstí v pořádku a je mazlíčkem nové rodiny, proběhl na chodbě před bytem. Štěně bylo cítit výkaly a močí. Bylo nutné ho odčervit, protože bylo plné vnitřních parazitů.

Teď už se má štěně čile k světu | Jana Ulrichová

Další podnět

Tento prodej přitom nebyl ojedinělý. „Zjistili jsme, že takto se zvířaty zachází a množí je více než deset let. Letos má minimálně druhý vrh, to nás znepokojilo. Proto jsme se rozhodli to zveřejnit,“ řekla zástupkyně spolku Barbora Benešová. „Bohužel, úřady zvířata neodebraly, protože nejsou ve špatném výživovém stavu. Nezohlednily už ale jejich psychiku, to, že zvířata tam trpí. Jsou to psi velmi aktivní, kteří jsou tam celý den zavřeni v kotci,“ dodala s tím, že chtějí proto podat Krajské veterinární správě další podnět.

Členky spolku na množitelku upozornily Krajskou veterinární správu | Jana Ulrichová

Neotevřela dveře

Zklamaní jsou i sousedé, kterým není osud psů lhostejný „Poté, co ji veterinární správa kontrolovala, a vy jste případ zveřejnili, začala kotce uklízet a psy venčit. Tak tomu bylo i v minulosti, po čase se ale vše vrátilo do starých kolejí. Myslím, že teď to bude stejné, “ řekl soused.

Reportérky Blesk tlapek chtěly znát i názor Ivety V. Nepodařilo se jim ji ale zastihnout. Doma podle sousedů byla, na zvonek ale nereagovala a dveře neotevřela.

Nás se to netýká

Vedení ústecké městské policie, kde Iveta V. pracuje, zatím případ nijak neřeší. „O tom, že chová psy, nic nevíme, žádné oznámení jsme nedostali,“ řekl zástupce ředitele Jan Novotný. Dodal, že pokud byl podán podnět k projednání přestupku, je to věc Litoměřic, kde strážnice žije. „Pokud na ni nebude podáno trestní oznámení, tak se nás to netýká,“ dodal.