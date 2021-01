Zairu má ve své péči spolek Dočasky De De. „Byla ve vážném stavu, potřebovala intenzívní péči a hospitalizaci,“ řekla zakladatelka spolku Dita Pullmannová. „Byla v kritickém stavu podvýživy, potřebovala akutně infúze a ošetření,“ uvedla.

Radka Zaiře třikrát denně ošetřuje a převazuje rány | Jana Ulrichová

Umírala zaživa

Fence musely jí být vystříhány dredy, a poté i nekrotické části těla, kterými byla pokryta její kůže. „Šlo pravděpodobně o rány z pokousání a také infikované proleženiny, které se jí udělaly poté, co se už nemohla hýbat a jen ležela,“ popsala její otřesný stav.

Zaira očima žaluje | Jana Ulrichová

Neustálá péče

Teď už je Zaira v domácí péči. Stará se o ni velmi zkušená výcvikářka Radka Formanová, které pomáhá i její přítel. „Její stav se mění pomalu. Třikrát denně dostává léky, je třeba jí čistit rány a měnit na nich obvazy, dáváme jí napít a najíst, protože se zatím sama nezvedne, a snažíme se s ní chodit,“ popsala. Dodala, že jídlo dostává po malých dávkách hodně často. Fenka má naštěstí obrovskou chuť do jídla a vůli žít.

Fin a Flér

Kromě Zairy pečuje spolek i o další dva psy jménem Fin a Flér (oba 4) z této chovatelské stanice, kteří jsou na tom ale o poznání lépe než Zaira. Jsou sice také podvyživení, mají velmi špatnou srst a jsou bojácní a nesocializovaní, vrátit je do normálního života ale nebude tak náročné, jako v případě Zairy. I tak to bude podle Dity Pullannové otázka týdnů ne-li měsíců. „S něčím tak katastrofálním, jako byla tahle chovatelská stanice, jsme se za celá léta nesetkaly. V mnohém předčila i ty nejhorší zkušenosti z množíren, které už máme za sebou,“ řekla.

Radka se svým přítelem se snaží vysílenou Zairu rozchodit | Jana Ulrichová

Pět psů nepřežilo

Případ vyšel na povrch v minulém týdnu, kdy byli zvířací záchranáři do Malesic přivoláni. Na místě našli 21 německých ovčáků, všichni byli vyhladovělí, zanedbaní, pokousaní, na tělech měli otevřené rány. Pět psů tam bylo mrtvých. Jejich majitelka, která skončila v nemocnici, se jich naštěstí vzdala, a tak mají všichni šanci odejít po vyléčení a socializaci do nových domovů. O majitelku se už ale zajímá policie, která ji podezírá z týrání zvířat a zanedbání péče o ně.

V tomto otřesném prostředí psi s průkazem původu živořili a někteří i zemřeli | facebook

Šlo tomu předejít?

Případ šokoval i europoslance Jiřího Pospíšila. „Něco tak strašného jsem ještě neviděl. Navíc beru tuhle kauzu velmi osobně, tím, že se odehrává v mém rodném městě. I proto věřím, že bude tento případ nezávisle, důsledně a v plném rozsahu prošetřen, a že viník bude náležitě potrestán,“ řekl s tím, že podal trestní oznámení. „S týmem se snažíme zjistit, proč případ nebyl řešen mnohem dříve a zda nedošlo k nějakým pochybením, která by mohla ukázat cestu, jak do budoucna těmto případům zabránit. Muselo to totiž trvat delší dobu, než situace takto vyeskalovala a nechce se mi věřit, že nešlo něco dělat,“ dodal