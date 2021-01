Oreo živořil na balkoně, neměl ani boudu. Po zásahu Blesk tlapek je volný, úřady ho odebraly

Sousedům nebyl osud mladého psa lhostejný. Neustále ho sledovali a dokumentovali, jak tráví na studené dlažbě, kde neměl ani pelíšek, bez venčení celé dny i noci. Jeho majitel, čínský student H. H., tím jednoznačně porušoval zákon na ochranu zvířat proti týrání, inspektoři Krajské veterinární správy mu proto uložili povinnost zbudovat psovi boudu.

Pes na balkoně neměl pelíšek, deku ani přístřešek. Jeho jedinou zábavou bylo sledovat, co se děje na balkonech okolních domů | Jana Ulrichová

Boudu neudělal

Mladík si s tím ale hlavu nedělal. Přestože sněžilo a začalo mrznout, psa nechával na balkoně bez přístřešku dál, a to až do konce minulého týdne, kdy se na místo opět vypravili veterinární inspektoři. „Vzhledem k tomu, že zmíněný závazný pokyn nebyl splněn, a to opakovaně, přistoupila Státní veterinární správa ve spolupráci s městskou částí k přemístění psa do předběžné náhradní péče,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Veselý a šťastný

O Orea nyní pečuje slečna Tereza, dočaskářka spolku Dočasky De De, v jejíž společnosti je šťastný, po bývalém majiteli se mu rozhodně nestýská. Podle zakladatelky spolku Dity Pullmannové je Oreo úžasný pes. „Je veselý, hravý, poslušný. Užívá si toho, že je na svobodě, že má pohyb, že není nikde zavřený,“ řekla. Dodala, že jde o společenské, přátelské a velmi aktivní plemeno, které potřebuje spoustu vyžití, což teď konečně má a náležitě si to vychutnává. Reportérky Blesk tlapek jej navštívily a samy se o tom přesvědčily.

Oreo už zvládá základní povely, ve společnosti lidí je šťastný | Jana Ulrichová

Rozhodnou úřady

O dalším osudu Orea rozhodnou úředníci, kteří teď s majitelem vedou správní řízení. Mladík se psa zatím nevzdal, hrozí tedy, že by ho mohl chtít zpět. Všichni ale doufají, že Oreo dostane šanci na nový lepší domov podobně jako fenka čau čau, která s ním na terase domu dříve žila. Tu úřady odebraly už v létě. Na rozdíl od Orea se jí majitel vzdal, a proto má teď už nový domov.