Nedostatečnost útulku se projevila nedávno, když přijali mladou fenku Simi, která měla téměř oddělenou hlavu od těla. Řešili, kam ji umístit, protože potřebovala intenzivní péči, teplo a naprostou čistotu. Oba vnitřní kotce byly v té době obsazené. Aby získali místo pro Simi, museli jedno zubožené štěně přesunout do dočasné péče.

Gabriela Jägerová Blesk tlapkám ukázala, jak se útulek rozšíří Gabriela Jägerová Blesk tlapkám ukázala, jak se útulek rozšíří | Jana Ulrichová

Přikoupili pozemek

A to nebyl zdaleka ojedinělý případ. „Přibývá lidí, kteří své psy nezvládají nebo se už o ně nemohou starat, stále častěji také řešíme problematiku toulavých koček, a na to už naše stávající prostory nestačí,“ vysvětlila už dříve, proč přikoupili sousední pozemek, na kterém chtějí nové kotce stavět.

Stávající prostory (vpravo) nestačí, proto útulek přikoupil sousední pozemek (vlevo) | Jana Ulrichová

Rychlá pomoc

Na víc už ale peníze nebyly, a proto vypsali sbírku prostřednictvím HitHit a strhla se lavina. „Díky našim fanouškům a přispívatelům jsme zhruba za tři týdny vybrali koncovou částku 1.5 milionu korun pro naše pejsky,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Zázemí pro marody

Díky tomu budou moci na sousedním pozemku, který je už z části oplocený, postavit novou budovu s osmi vnitřními kotci a dalším zázemím pro psy nemocné, po operacích a pro rodící feny, u nichž je potřeba stálý dohled. Prostor by tam měly mít i kočky a vzniknout by mělo i také několik výběhů pro slepice zachráněné z klecových chovů.

Provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s jedním ze svých svěřenců | Jana Ulrichová

Začnou už letos

V nejbližší době plánují v útulku dokončit na nově přikoupeném pozemku plot. „Čeká nás ještě řada povolení, která musíme získat, doufáme ale, že koncem letošního roku začneme stavět,“ dodala vedoucí. Netajila přitom nadšení z toho, že fanoušci nenechali útulek na holičkách.

Gabriela Jägerová s Marešovými a šekem na částku, kterou na rozšíření útulku věnovali | Psí útulek U Šmudliny

Přispěli i Marešovi

Útulku přispěli i příznivci Blesk tlapek a nemalou měrou i Leoš Mareš s manželkou Monikou, který Gabrielu Jägerovou pozval k sobě domů na vánoční speciál Staré Pecky. „Byla jsem tam jako host. Do poslední chvíle jsem ale nevěděla, proč tam sedím, co na tomto živém koncertu budu dělat,“ řekla s úsměvem. Marešovi ji překvapili, předali jí šek na téměř 400 000 korun. „Velice si toho vážím, protože tu chvíli se strhla lavina. Lidé nám začali přispívat, nabízet pomoc a já jim všem za to velice děkuji,“ dodala.