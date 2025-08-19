Dvě hlídky dorazily na místo ještě před příjezdem hasičských jednotek. Zatímco lidé bydlící v domě místo opouštěli, policisté se šli dovnitř přesvědčit, zda někomu ještě nehrozí nebezpečí.
„Vzápětí se ozvalo volání o pomoc. Policisté oběhli dům a slyšeli volání zřetelněji. Z ventilaček u balkonu se valil černý dým, nikdo nebyl vidět,“ popsal situaci policejní mluvčí Pavel Šváb.
Policista v Brně pomohl seniorce z hořícího domu Policie ČR
Pomohl žebřík od sousedů
Jeden z mužů zákona si proto od sousedů ze zahrady vyžádal dlouhý žebřík, pomocí kterého se dostal na balkon. Tam objevil seniorku (77), které pomohl přes hranu balkonu. Společně pak sestoupili pryč z nebezpečného prostoru.
Druhá hlídka se mezitím pokoušela zamezit rozšíření požárů pomocí místních hasicích přístrojů. To už na místo dorazili hasiči a požár zlikvidovali. „Celkem muselo byty opustit 30 lidí. Osm osob se nadýchalo kouře a bylo ošetřeno,“ shrnul událost mluvčí.