Dvě hlídky dorazily na místo ještě před příjezdem hasičských jednotek. Zatímco lidé bydlící v domě místo opouštěli, policisté se šli dovnitř přesvědčit, zda někomu ještě nehrozí nebezpečí.

V prostějovské bytovce hořely balkony! Plameny zranily majitele bytu

V bytovém domě v Prostějově hořely dva balkony.

„Vzápětí se ozvalo volání o pomoc. Policisté oběhli dům a slyšeli volání zřetelněji. Z ventilaček u balkonu se valil černý dým, nikdo nebyl vidět,“ popsal situaci policejní mluvčí Pavel Šváb.

Pomohl žebřík od sousedů

Jeden z mužů zákona si proto od sousedů ze zahrady vyžádal dlouhý žebřík, pomocí kterého se dostal na balkon. Tam objevil seniorku (77), které pomohl přes hranu balkonu. Společně pak sestoupili pryč z nebezpečného prostoru.

Druhá hlídka se mezitím pokoušela zamezit rozšíření požárů pomocí místních hasicích přístrojů. To už na místo dorazili hasiči a požár zlikvidovali. „Celkem muselo byty opustit 30 lidí. Osm osob se nadýchalo kouře a bylo ošetřeno,“ shrnul událost mluvčí.

Zásah policejních hlídek při požáru v domě v brněnské Renčově ulici.
Zásah policejních hlídek při požáru v domě v brněnské Renčově ulici.
Autor: Policie ČR