Bylo 28. prosince, čtyři dny po Štědrém dni. Dvě dívky v rodinném domě si užívaly volné chvilky. Jedna se šla sprchovat, druhá přesazovala květiny a poslouchala hudbu. Chvilku před tím zapálila jedna z nich krb, dělala to tak nesčetněkrát.

Jenže pak se něco zvrtlo. Skrze dírky ve stropě, které sloužily pro lepší rozvod tepla po domě, ucítila starší z přítomných sester, že je něco špatně. „Cítila kouř, když seběhla dolů, viděla nahromaděný kouř. Slyšela, jak kočky škrábou na dveře, nebylo nic vidět. Celý gauč, který byl vedle kamen, byl v plamenech. Nad gaučem byla skříňka, kde byly dokumenty, klíč, cennosti. Tohle začalo rázem hořet,“ řekla Blesku nejstarší ze sester Anna Pekárková. V době, kdy u nich doma hořelo, byla v Praze.

Dívka se snažila požár uhasit. „Snažila se na to lít vodu, mlátit do toho mokrou dekou. Když zjistila, že to neuhasí, začala křičet po domě, že hoří. Mladší sestru vytáhla z koupelny a běžely volat o pomoc. Starší to zkoušela hasit, mladší došla pro souseda. Ten se snažil pomoct hasičákem, ale nic nepomohlo. Po sedmi minutách přijelo několik hasičských aut,“ dodává Anna.

Na tři dny se rodina přesunula k sousedům, kteří bydlí naproti. „Mamky šéfka má byt v Pelhřimově, který nám půjčí. Budeme se tam nějak dočasně stěhovat, budeme tam do té doby, než postavíme nový dům. U nás doma nic nezůstalo, shořelo úplně všechno. Bylo to strašně silný,“ popisuje smutná dcera.

Anna sama v domě trvalé nebydlí, dojíždí tam když má volno, aby si odpočinula. „Starší sestra se z toho zhroutila, měla záchvat úzkosti. Mladší si to taky vyčítá. Je to hrozný,“ dodává. Při požáru jim navíc zemřela i jejich kočička.

Velkou pomocí a oporou jsou jim i sousedé, kteří rychle nabídli pomoc. „Během chvilky nám strašně moc lidí přivezlo oblečení. Teď máme, co na sebe, máme co do pusy. Ohromná velkorysost i od lidí, co nás neznají,“ doplnila.

Anna se rozhodla založit transparentní účet na pomoc své rodině. „Já jsem se vrhla do toho, aby to vidělo co nejvíc lidí. S tím nejdůležitějším mi pomáhají i další lidé. Na sociálních sítích jsem zveřejnila transparentní účet,“ dodává.

Podpořit rodinu, která přišla úplně o všechno, můžete zde.