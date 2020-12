Otřesný případ týrání řeší nyní v tachovském Psím útulku U Šmudliny. Převzali do péče mladou fenku, ještě štěně, kterou lidé našli v lese u Cebivi s hlubokou řeznou ranou na krku. Fenka (necelý rok), která dostala jméno Simi, se teď v útulku zotavuje.

Lidé, kteří fenku v lese našli, ji hned odvezli k veterinářce, která ji ošetřila. Podle ní byla Simi uvázaná na něčem tenkém a ostrém, co se jí při pohybu zařezávalo do krku. „Šlo zřejmě o provaz nebo drát. Prořízla si tak spodní část krku až k hrdlu. Má to hodně hluboké,“ popsala provozovatelka tachovského útulku Gabriela Jägerová.

Fenka má takovouto hlubokou ránu na krku | Útulek U Šmudliny

Dlouhá léčba

Ránu už nebylo možné zašít, v útulku ji proto ošetřují speciální mastí, a to pětkrát denně. „Dáváme jí ji na speciální gázu, kterou přiložíme na ránu a stáhneme jí to. Má také antibiotika,“ popsala Gabriela s tím, že léčba Simi potrvá určitě několik týdnů, možná i měsíců.

Teď už se fenka zotavuje | Útulek U Šmudliny

K adopci ještě není

I přes všechno utrpení, kterému byla kříženka Simi vystavena, je velmi milá, přítulná a mazlivá. Na lidi nezanevřela. K adopci ale ještě není. Nový domov jí budou v útulku hledat až po úplném vyléčení, kdy ji bude možné i naočkovat a očipovat.

Vedoucí útulku Gabriela Jägerová podobný případ nepamatuje | Útulek U Šmudliny

Nic takového neviděli

Vedoucí útulku i všichni její spolupracovníci se shodli, že nic tak otřesného dosud neviděli. Začali proto hned pátrat po původním majiteli, který fenku nechal takto trpět a pak se jí zbavil. O pomoc přitom požádali veřejnost a byli úspěšní. Krátce po zveřejnění fotek fenky zjistili, komu patřila.

Trestní oznámení

S ohledem na informace, které doposud získala, se vedoucí útulku rozhodla podat trestní oznámení. „Jsem si naprosto jistá, že se jedná o trestný čin. Viník by měl být potrestán. Je to neomluvitelné,“ dodala s tím, že stále ale uvítá jakékoli další informace o fence a jejím předchozím životě. Ti, kdo by je měli, mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz nebo mohou útulek kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí.

Simi je milá a mazlivá, na lidi nezanevřela | Útulek U Šmudliny

Nemají místo

V útulku se po přijetí Simi dostali do složité situace. Řešili, kam fenku, která potřebuje hodně péče, teplo a naprostou čistotu, ubytovat. „Máme jen dva vnitřní kotce, kam dáváme štěňata nebo pejsky po operacích. Oba byly obsazené. Museli jsme to řešit přesunem jednoho zuboženého štěněte do dočasné péče, tím se uvolnil kotec pro Simi,“ popsala Gabriela Jägerová, která se kvůli podobným případům rozhodla přikoupit sousední pozemek a útulek rozšířit.

Peníze přes Hit Hit

Peníze na nové kotce se snaží vybrat prostřednictvím Hit Hitu. „S naším projektem se tam mohou všichni seznámit. Máme už jen necelých 30 dní na vybrání cílové částky. Doufám, že nás lidi podpoří a peníze dáme dohromady včas a že se nám do budoucna podaří vystavět budovu pro takovéto případy, jako je Simi,“ řekla. Podrobnosti najdou zájemci na facebookové stránce útulku. Odkaz je i na sociálních sítích Blesk tlapek.