Plzeňský Prazdroj zdraží část balených i čepovaných piv. O která jde?
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master či Primus. Zdražení se netýká ležáků Pilsner Urquell a Proud, čepované desítky Gambrinus, nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů. ČTK informaci získala od hostinských a obchodních řetězců, potvrdil ji mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Budějovický Budvar o zvyšování cen zatím nerozhodl.
Naposledy pivovar ceny měnil před dvěma lety. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl Kovář.
Pivovar Budějovický Budvar zatím ceny zvyšovat nebude. „O případné změně cen jsme zatím nerozhodli. Situaci na trhu pečlivě sledujeme. Zaměřujeme se hlavně na ceny surovin a obalových materiálů. V poslední době rostou zejména náklady na plechovky, a právě tyto vlivy při rozhodování zohledňujeme. Pokud bychom k úpravě cen přistoupili, budeme o tom včas a otevřeně informovat,“ řekla dnes ČTK mluvčí Budvaru Barbora Povišerová.
Do skupiny Plzeňského Prazdroje patří pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích a mimo jiné značky Vekopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master a Frisco.
Podle Kováře jsou důvodem zdražení piva především zvýšené náklady na dopravu a logistiku, a to zejména u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají například rostoucí mzdy. Zvýšila se také cena obalů, především u stále populárnějších a prodávanějších plechovek. „U těch navíc vzrostly o desítky procent také poplatky, které pivovar ze zákona platí za jejich likvidaci. V Česku dosud neexistuje zálohový systém na plechovky, který by zajistil jejich efektivní sběr a znovu využití,“ uvedl mluvčí.
Za poslední dva roky, kdy podle Kováře pivovar nezdražoval, vzrostla inflace v ČR o 5,06 procenta. „Část zvýšených nákladů Prazdroj absorbuje a nepromítne do cen. Kromě inflačních vlivů jsme museli řešit i rostoucí nároky v daňové oblasti,“ řekl. Zvýšila se sazba u daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí a vzrostla i sazba DPH u nealkoholického piva. Loni odvedl Prazdroj na daních do českého státního rozpočtu 6,6 miliardy korun, což je nejvyšší částka v historii firmy, dodal mluvčí.
Prazdroj loni zejména díky rostoucímu exportu zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard Kč. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy Kč. Vývoz piva loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a prodeje v ČR zůstaly na 7,3 milionu hl.
Podle Kováře Prazdroj k cenové úpravě přistupuje kvůli tomu, aby dokázal i v budoucnu garantovat nejvyšší kvalitu svých piv i dalších služeb, také proto, aby byl i dále schopen investovat do nových produktů a výrobních inovací. Loni investoval 1,65 miliardy Kč. Nejvíce do nové stáčecí linky na skleněné vratné lahve v plzeňském pivovaru za 700 milionů Kč, 420 milionů korun vynaložil na podporu hospod a restaurací, jak do jejich vybavení, tak do školicích programů pro výčepní a další personál.
To je jedno. Stejně ten hnůj nikdo nepije 🤢