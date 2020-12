Psy odebrali úředníci spolu s policisty a veterináři z rodinného domu, kde žili v naprosto otřesných podmínkách. „Na místě jsme nalezli velké množství psů, kteří byli chováni v několika místnostech buď volně, nebo v klecích. Čivavy, stafordi a buldočci se pohybovali ve svých výkalech a všude se šířil nesmírný zápach,“ popsala už dříve policejní mluvčí Iva Kormošová.

Takto to v množírně vypadalo | PČR

Domovní prohlídka

Policisté udělali v domě domovní prohlídku, při které zajišťovali potřebné podklady pro případné trestní řízení. „V současné době stále ještě čekáme na závěry odborného vyjádření veteriny, na jehož základě se rozhodne, zda se majitelé dopustili nějakého trestného činu,“ uvedla mluvčí.

Daruje je?

I když má provozovatel na krku policii, psi stále zůstávají jeho majetkem. Město, které je na pokyn Krajské veterinární správy odebralo, s ním teď jedná o jejich získání. „Město obdrželo od původního majitele nabídku darování psů,“ potvrdila tisková mluvčí Kateřina Šmídová s tím, že návrh už posvětila rada města a nově i zastupitelé. Pokud by se majitel psů nevzdal, čekala by zvířata v útulku celé měsíce, možná i roky, dokud by nepropadla státu nebo dokud by o jejich osudu nerozhodl soud.

Rezervace neberou

S majitelem se město chystá jednat příští týden. Pokud všechno klapne, mohli by být, podle mluvčí města, někteří psi nabídnuti k bezplatnému osvojení ještě před Vánocemi. Do té doby prosí zájemce, aby útulek nekontaktovali s žádostmi o návštěvy a rezervace jednotlivých psů, neboť to zatím i s ohledem na pandemickou situaci není možné.