Majitel se o Sáru dlouhodobě nestaral. „Když k nám přišla, bylo to hrozné. Byla podvyživená, neměla žádnou sílu, sotva se udržela na nohou. Na zádech měla navíc nádor,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Sára je vděčná za každé pohlazení | Jana Ulrichová

Potíže s trávením

Kontrola u veterináře, kterou Sára absolvovala, navíc odhalila i velké problémy s trávením. „To se nám ale po měsíci podařilo upravit a Sára už pomaličku přibírá na váze,“ řekla vedoucí útulku. Sáru ještě čeká operace, při které jí bude odstraněn nádor ze zad, pak už bude moci odejít do nového domova.

Sára je milá fenka, která léta strádala zapomenutá na zahradě | Jana Ulrichová

Potřebuje zahradu

Sára není vhodná do bytu. „Potřebuje domek se zahradou se spaním někde na verandě. Na zahradě jí to vyhovuje, je zvyklá být venku, v uzavřeném prostoru by byla nervózní. Na kotec není zvyklá a podle toho se v něm také chová,“ popsala Gabriela Jägerová. Dodala, že v útulku se jí proto snaží dopřát co nejvíce volného pohybu.

Milá a mazlivá

Fyzicky je na tom Sára už dobře. Je milá, ráda se mazlí, nemá ale ráda ostatní psy, proto by se hodila do rodiny s odrostlejšími dětmi, kde bude zvířecím jedináčkem. „Je to moc hodná holka, stojí za to dát jí šanci. I když je to už psí seniorka, její čas ještě zdaleka nenastal,“ dodala vedoucí útulku.

Sára je milá fenka, která léta strádala zapomenutá na zahradě | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by chtěli dát Sáře nový domov už na dožití, se o ni mohou už teď předběžně hlásit, a to buď telefonicky na čísle 724 583 768 nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.