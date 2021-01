Provozovatelku útulku Gabrielu Jägerovou stav mladé kříženky německého ovčáka, šokoval. Zpočátku se domnívala, že jí to způsobil úvaz. Teď už si je ale jistá, že to Simi udělal někdo schválně. „V životě jsem se nesetkala s tak příšerným případem, nikdy jsem ještě na vlastní oči neviděla psa, kterému někdo podřízl krk. Tak hluboký řez až na hrdlo si nemohla způsobit sama,“ řekla.

Gabriela Jägerová přiznala, se s tak otřesným případem ještě nesetkala | Jana Ulrichová

Tetanus a tasemnice

Jako by toho nebylo málo, ukázalo se, že má Simi tasemnici a navíc dostala tetanus. Fenka je ale obrovská bojovnice, i z tohoto vážného onemocnění, které u psů často končí smrtí, se dostala. „Všechno jsme dali do pořádku. Teď už je odčervená, odblešená, ránu na krku má už téměř zahojenou,“ řekla vedoucí útulku.

10 - Simi je krásná fenka, která ale potřebuje někoho, kdo se jí bude věnovat a dá jí výcvik | Jana Ulrichová

Užívá života

Trauma, kterým si Simi, prošla, ji naštěstí nijak nepoznamenalo. „Dovádí, hraje si, musíme ji stále usměrňovat, protože si ten život naplno užívá. Doufám, že se pro ni brzy najde nový domov,“ řekla vedoucí. Dodala, že případ řeší policie, se kterou se teď budou radit, zda už mohou Simi nabídnout k adopci. Nová rodina ale musí počítat s tím, že bude muset možná podstupovat nějaké úřední nebo právní kroky.

Potřebuje výcvik

Simi je výchovou nepolíbená, neuměla si ani hrát, neznala vodítko, každá manipulace s ní byla pro ni novinkou. Hodila by se proto pro někoho, kdo má zkušenosti s výcvikem psů, kdo s nimi umí pracovat a vychovávat je. Simi nepatří do konce, je zvyklá na teplo, má už hygienické návyky. Je vhodná do rodiny s většími, už odrostlejšími dětmi, ostatní psy nemá moc v lásce.

Simi si zpočátku neuměla hrát, teď ráda dovádí s míčkem | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Simi ujmout a poskytnout jí trvalý domov, se mohou hlásit buď telefonicky na čísle 724 583 768, nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.