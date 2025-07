Šílená technoparty v Berlíně: O život bojuje 13 lidí

Obří taneční akce Rave The Planet přilákala v sobotu 12. července do ulic Berlína stovky tisíc lidí. Záchranáři měli plné ruce práce, na místě ošetřili stovky účastníků a desítky odvezli do nemocnic. Akci provázela nejen hudba, ale i výzvy k míru a ochraně taneční kultury.