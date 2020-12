Ta zpráva během pondělí rezonovala celým Českem. Ženě (66), která strčila ruku do tygří klece, šelma ukousla paži až po loket. Reagovali na to odpůrci domácího chovu divokých zvířat, kteří poukázali na to, že majiteli tygra v minulosti utekla jiná kočkovitá šelma. Ta se podle všeho nejspíš dodnes potuluje v českých lesích. Mezitím se lékaři snaží zachránit, co ženě zbylo z její paže.