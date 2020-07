Tomáš byl vůbec prvním pacientem v České republice, který obdržel plnou krev (krev s většinou jejích složek, tj. krevní plazmou, červenými krvinkami a destičkami). „Nehoda na motorce, špatně zvládnutá zatáčka. Skončil jsem ve svodidlech a nastalo tepenné krvácení z pánve," prozradil Rozhlasu o svém úrazu.

Nehodu mohl novinářům popsat při zahájení spolupráce Letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na projektu RABBIT 2. Jeho podstatou je podávání tzv. plné krve zraněným lidem v přednemocniční péči - například ve vrtulníku, který míří s vážně zraněným do nemocnice.

Pro Tomáše by bez podání právě této krve ve vrtulníku mohlo být v nemocnici už pozdě. Takto žije bez následků a už zase jezdí na motorce - i když teď už určitě opatrněji. „Naštěstí byl vrtulník ve vzduchu, naštěstí nastal tento projekt. Když jsem měl možnost se záchranáři mluvit, tak jsem jim ze srdce poděkoval. Moc si jejich pomoci vážím. Dnes tady mohu stát, můžu znovu jezdit na motorce a mohl jsem se poučit ze svých chyb."

ČR se tak stala třetí zemí v Evropě, kde ji lze podávat přímo na místě závažných úrazů a při transportu pacientů do traumacentra. „Plná krev to vše sdružuje dohromady, navíc má celou řadu dalších výhod. Plná krev se liší od té, co nám cirkuluje v oběhu, tím, že se za pomoci speciálního filtru odstraní bílé krvinky. Pacient dostává v jednom plastovém sáčku tu nejkvalitnější tekutinu, která se velice blíží tomu, co při krvácení ztrácí," řekl vedoucí lékař leteckých záchranářů v Královéhradeckém kraji Anatoli Truhlář.

Záchranářský vrtulník má na palubě dvě jednotky plné krve o celkovém objemu 900 mililitrů, další dvě jednotky má traumacentrum. „Plná krev v Evropě se dosud podávala pouze v Norsku a Švédsku," dodal Truhlář. Nutnost podávat transfuzi přímo v terénu nastává v průměru jednou za 12 dní s velkými sezonními výkyvy.

Původní dvouletý projekt RABBIT začal v červnu 2018, od té doby hradecká LZS podala transfuzní přípravky 60 pacientům, tedy 7,6 procenta všech pacientů s úrazy ošetřenými LZS hradeckého kraje. Krajská záchranka loni ošetřila 11 804 pacientů s úrazy, z nichž u 387 zasahoval vrtulník.