Beran

V polovině týdne jste při síle a pomáháte slabším kolegům. Vlastně to neděláte ani tak z upřímné pomoci člověku, ale kvůli profesnímu úspěchu. Po dobré pozici prahnete a udělali byste pro ni všechno. Můžete to i přehánět, tak si na to dejte pozor!