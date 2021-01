Na 25. srpen roku 2018 by mladík nejraději zapomněl. Držitel čerstvého řidičáku si půjčil mámin citroen a vyrazil se projet. Zvládl sotva několik set metrů, když přišla osudná zatáčka.

Karel jedoucí téměř stovkou ji nezvládl, dostal se do protisměru a řítil se na červenou hondu. Její šofér strhl volant na stranu, jenže vzápětí napálil do tmavé fabie jedoucí za mladíkem.

Následky byly strašné

V hondě vyhasly dva životy seniorů, třetí cestující stejně jak řidič škodovky utrpěli vážná zranění, ze kterých se léčili řadu měsíců. Citroen vlétl do pole, u něj později našli policisté šokovaného mladíka. Linharta loni v září potrestal okresní soud dvouletým vězením, ten se však odvolal.

„Soud rezignoval na dokonalé objasnění nehodového děje. Výlučným důkazem byl znalecký posudek, který byl ale zpracován v dlouhém odstupu od nehody. Jsou zde splněny všechny podmínky pro podmínku,“ tvrdila obhájkyně Hana Bartesová.

„Účelem trestního řízení by mělo být také zařazení obžalovaného zpět do společnosti a nikoli jej diskvalifikovat. Vězení znamená jen pokračování této tragédie,“ dodala obhájkyně.

„Strašně bych se chtěl omluvit, dal bych všechno, co mám, aby se to vrátilo, aby se to nestalo. Strašně mě to mrzí a prosím o shovívavost," vzlykal obžalovaný.

Žalobce: Podmínka ani náhodou

„Byly to jeho ruce, které držely volant. Jeho noha tlačila na plyn. Za situace, kdy jsou tu dva mrtví a tři zranění, nelze o podmínce vůbec uvažovat. Tak závažný následek vyžaduje, aby se k němu společnost i obžalovaný postavil čelem. Zmařené životy nelze přejít podmínkou,“ reagoval státní zástupce Jiří Kadlec.

„Můžeme přihlížet k jeho bezúhonnosti a v době události k věku blízkému mladistvým, leč zavinil nehodu s fatálními následky. To vylučuje udělení podmíněného trestu,“ vysvětlila předsedkyně odvolacího senátu Hana Kleinová zamítnutí odvolání.

Mladík navíc nesmí šest let za volant, pozůstalým má vyplatit milionové odstupné.