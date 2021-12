Chtěli běhat po svobodě, ale strážci zákona byli proti. Oni se s tím ale nehodlali smířit a nakonec se jim podařilo to, co mnozí pokládali za nemožné. Uprchnout svým věznitelům. Někdy se to neobešlo bez násilí. Jindy stačilo využít svůj rozum a odhodlání. Pobyt na čerstvém vzduchu ale jednoho dne skončil. A cena, kterou zaplatili, byla mnohdy až příliš vysoká.