20. prosince vypukl v bytě v centru Jičína požár. Hasičům se z něj podařilo zachránit dvě osoby – babičku (†81), která na místě události i přes veškerou snahu záchranářů zemřela a čtrnáctiletou Míšu.

Obě byly ve vážném stavu, musely být resuscitovány. Zdravotníkům se nakonec podařilo obnovit srdeční činnost malé Míši, vrtulníkem byla následně transportována do Fakultní nemocnice v Motole v Praze. Po celou dobu byla ve vážném stavu, následně se rozhodlo, že bude z motolské nemocnice transportována do nemocnice v Kladně.

„Vrtulníkem letecké záchranné služby Praha byla dívka transportována z ARO Fakultní nemocnice Motol do Oblastní nemocnice Kladno," uvedla pro Blesk mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Nemocnice je totiž vybavena barokomorou, která osobám nadýchaných kouřem pomáhá.

O sedm dní později po požáru ale přišla velice smutná zpráva. „Všem, co s námi byli v této těžké situaci a do poslední chvíle doufali v zázrak a uzdravení Míši – tak jako my – bohužel musím oznámit špatnou zprávu. Miška svůj boj v nemocnici prohrála a zemřela,“ cituje status maminky na sociálních sítích server CNN Prima News. Míša ležela v Oblastní nemocnici Kladno v kómatu.

Na pomoc malé Míše byla založena Oblastní charitou Jičín sbírka. Ta popisuje, že tatínek s dcerou deset minut před tragédií hovořil. „Deset minut před požárem mluvil pan K. se svojí dcerou Michaelou, které je čtrnáct let. Měli se sejít odpoledne ve městě. Za deset minut volala Míša svému tatínkovi znovu,“ uvádí charita. „Do místnosti se valil kouř, Míša nevěděla, co se děje a co má dělat. Pan K. jenom slyšel, že Míša nemůže skoro dýchat,“ píše se dále.

Rodina zároveň přišla i o byt a všechny věci v něm. Od charity dostal tatínek slečny peníze do začátků a z šatníku si vybral nejnutnější oblečení.