K útoku došlo po uzavření zoologické zahrady. Ta ve svém prohlášení uvedla, že Rosenquista pracoval pro firmu, kterou si zoo najímala. Jeho úkolem bylo uklízet toalety a obchod se suvenýry, nikoliv výběhy. V místě, kde došlo k napadení, tedy neměl co dělat.

„Podle prvotních informací to vypadá, že se tygr zakousl do mužovi paže a vtáhl ji do výběhu, poté, co muž překročil jednu ze zábran před výběhem,“ uvedla podle The Sun zoo. Podle ní uklízeč chtěl divokou šelmu zřejmě buď pohladit nebo nakrmit.

Na mrazivém videu zveřejněném policií lze vidět, jak šelma drží mladíkovu zkrvavenou paži. Napadený křičí o pomoc. „Zemřu,“ volal v bolestech. Zasahující hlídka se nejprve pokusila zvíře zastrašit tím, že kopnula do plotu. To bohužel nepomohlo, Eko odmítal Rosenquistu pustit, policisté byli proto nuceni střílet.

Postřelený osmiletý tygr se poté stáhl do zadní části výběhu a krátce na to zemřel. Napadený byl převezen letecky do nemocnice a nyní je jeho stav stabilizovaný.

Eko v zoologické zahradě ve floridském městě Naples žil od počátku loňského roku poté, co tam byl převezen ze zoo v Seattlu. Floridská zoo tehdy tygra označila za „skvělého ambasadora svého druhu". Mezinárodního svaz pro ochranu přírody (IUCN) tygry malajské řadí ke kriticky ohroženým druhům. Ve volné přírodě jich podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žije méně než 200.