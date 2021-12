Ročně v zahraničí zemře mnoho občanů České republiky. Mnohdy jde o turisty, jsou mezi nimi ale i lidé, kteří v jiných zemích bydleli. Hned na začátku roku 2021 rozesmutnila zpráva o úmrtí mladého Zdeňka (†28).

Ten byl 2. února nalezen na Novém Zélandu mrtvý v obytném voze ve Wilson Bay, sedm kilometrů západně od Queenstownu. Ještě měsíc předtím po něm ale začala pátrat rodina, zejména na facebooku v různých skupinách.

„Hledáme Zdeňka, viděl jsi ho? 31. prosince prý ve své dodávce cestoval z Cromwellu do Queenstownu/Wanaky a bylo to také naposledy, co o něm rodina a kolegové slyšeli,“ uvedla jeho kamarádka ve skupině na facebooku. Rodině se dlouhou dobu vůbec neozval.