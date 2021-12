Až osmdesát let hrozí u soudu Ghislaine Maxwellové (59). Bývalá parťačka nechvalně proslulého devianta, miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66) si verdikt možná vyslechne ještě před Štědrým dnem. Svému milenci měla do přepychového sídla vodit nezletilé dívky, které vlivný muž posléze zneužíval.

Jak uvedl deník Mirror, už příští týden se může parťačka pedofila Epsteina dovědět svůj verdikt. Pokud ji soud uzná vinnou z obchodu s lidmi, bude to pro Maxwellovou pěkně nevlídný dárek k Vánocům. Ta se v takovém případě chystá obratem odvolat. Stěžuje si už teď, a to především na to, že podmínky ve vazbě jí prý znemožnily se stoprocentně bránit.

Její starší bratr uvedl, že stav obviněné byl oslaben tím, že byla držena ve vězení. Podle jeho slov ji dozorci mučili. Každých patnáct minut měli chodit do její cely a svítit, aby se nemohla vyspat. Osmnáct měsíců po zadržení měla trávit na samotce. Celá rodina kamarádky zvrhlíka Epsteina se proti údajně špatnému zacházení ze strany dozorců vymezuje.

Maxwellová se ale bude muset činit, pokud si nechce zbytek života odsedět ve vězení. Podle obvinění měla finančníku Epsteinovi vodit nezletilé dívky. Vlivný muž je posléze nechutně zneužíval.

Pedofil Epstein

Jeffrey Epstein si se svou láskou Ghislaine Maxwellovou dosyta užíval opulentního života. Ještě než ho úřady zatkly za sex s nezletilými dívkami, žil si bohatý finančník jako v ráji. Nechyběly soukromé tryskáče, drahé jachty nebo slunné pláže. Vše s ním sdílela právě Maxwellová, která v současné době stojí před soudem.

Epstein byl v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců za sexuální zneužívání nezletilých a obchod s lidmi. Odseděl si 13 měsíců. V roce 2019 byl znovu obviněn ze sexu s nezletilými dívkami. Zneužitých děvčat měly být celé desítky. Do jeho sídla na Floridě mu měla nebohé dívky vodit právě Ghislaine Maxwellová.

Finančník zemřel téhož roku ve vazbě. Podle oficiálních výsledků vyšetřování spáchal sebevraždu. To však zpochybňují jeho právníci. Spekuluje se o tom, že byl Epstein odstraněn vlivnými přáteli, aby nemluvil o jejich zapojení do své kauzy.