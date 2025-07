ONLINE: Velký výpadek proudu v Česku! Kolaps MHD i lidé uvízlí ve výtazích. Dodávky se začaly obnovovat

Kvůli výpadku proudu dál nejezdí vlaky v úsecích Vraňany - Ústí n. Labem - Děčín a Ústí n. Labem - Most. V Praze se již podařilo dodávky energie obnovit.

Vliv na vlaky z Českých Budějovic do Prahy a zpět měl zastavený provoz v úseku Říčany - Votice. „V současnosti by to mělo být už průjezdné. Ale vzhledem k rozsahu výpadku energie a zastavení vlaků bude ke stabilizaci provozu docházet po celý dnešní zbytek dne, to znamená i po obnovení dodávek elektrického proudu. Cestují ať sledují informace o provozu, jestli má vlak zpoždění, jestli vůbec jede nebo je nahrazen jiným,“ řekl mluvčí Českých drah Filip Medelský.