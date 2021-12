Na unikátních fotografiích sexuálního delikventa nechybí ani snímky jeho ložnice či koupelny, kde se nachází nechvalně proslulé masážní křeslo, na němž měl Epstein zneužívat nezletilé dívky. Nechybí ani množství lechtivých fotek pověšených po stěnách. Na nich například pózuje nahá i Ghislaine Maxwellová. Ta měla zvrhlíkovi zajišťovat eskort nebohých dívek. S podezřelou ženou v současné době probíhá soudní jednání.

Jak uvedl deník Daily Mail, Epsteinovo sídlo byl zařízeno podobně jako pětihvězdičkový hotel a zároveň jako propracovaná kancelář. Nechybělo nic, na co by si člověk pomyslel. A vše s pořádnou dávkou luxusu. Jakoby to ale vlivnému finančníkovi nestačilo. V domě probíhaly orgie s nezletilými dívkami. To se mu nakonec stalo osudné.

Masážní stůl, na kterém se měla většina těchto nechutností odehrávat, detektivové dopravili až k soudu. Tam byl soudcům předložen v pátek. Jeden z policistů, který razii v domě prováděl, potvrdil, že jde o tentýž stůl. „Je to z koupelny v druhém patře na jihu, kde byla i sprcha,“ potvrdil u soudu kriminalista Gregory Parkinson. Spolu se stolem byla ze sídla zabavena i sexuální hračka s názvem „twin torpedo“.

„Rád používal vibrátory různých velikostí. Dokonce používal takové ty masážní přístroje na záda,“ promluvil kriminalista Michael Dawson. Ten byl při razii v roce 2005 taktéž přítomen. U soudu svědčil i pedofilův uklízeč Juan Alessi. Ten potvrdil, že zvrhlé masáže Epstein prováděl až třikrát denně.

„Ve skříních jsem nacházel třeba porno filmy nebo černý kožený kostým,“ uvedl. Při uklízení po orgiích narážel na podivné sexuální pomůcky. Jeden z vibrátorů prý vypadal jako penis se dvěma hlavami. „Měl jsem nařízeno být hluchý a slepý, nikdy nic neprozradit,“ vysvětlil.

Podezřelé úmrtí

Epstein byl v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců za sexuální zneužívání nezletilých a obchod s lidmi. Odseděl si 13 měsíců. V roce 2019 byl znovu obviněn ze sexu s nezletilými dívkami. Zneužitých děvčat měly být celé desítky. Finančník zemřel téhož roku ve vazbě. Podle oficiálních výsledků vyšetřování spáchal sebevraždu. To však zpochybňují jeho právníci. Spekuluje se o tom, že byl Epstein odstraněn vlivnými přáteli, aby nemluvil o jejich zapojení do své kauzy.