Na večírek do brazilského města Florianópolis vyrazila 15. listopadu Amanda Albachová. Do města ve státě Santa Catarina přijela s několika přáteli, aby oslavila narozeniny svého kamaráda. Od té doby ji však už nikdo neviděl. „Tito její přátelé řekli, že odešli z večírku a už ji neviděli,“ uvedl právník rodiny jednadvacetileté dívky Michael Pinheiro pro britský deník The Sun s tím, že však ve výpovědích lidí z večírku byla řada nesrovnalostí.

Podivná zpráva rodičům

Policie proto brzy začala tušit, že právě oni mohou za záhadné zmizení. „Kolem 20:40 poslala rodičům zprávu, že se vrátí do Fazenda Rio Grande za úsvitu. Od té doby o ní nejsou žádné další zprávy. Mobil měla vypnutý a už se nikdy nepřipojila k WhatsAppu,“ dodal Pinheiro. Rodiče se obávali toho, co se jí stalo. Hlasová zpráva prý zněla podivně a v pozadí slyšeli vítr.

Přiznání drogového dealera

Na polici nakonec skončili dva muži a jedna žena. Jeden z podezřelých se k činu přiznal a ukázal policii, kde Amandu pohřbil. Její hrob našli na pláži. Amandu zabil krátce poté, co poslala vzkaz svým rodičům, v němž slibovala, že se vrátí domů. Motivem mělo být to, že Amanda měla říct několika lidem, že je zapletený do obchodu s drogami a on se cítil ohrožený. Navíc ho prý měla vyfotit, jak drží zbraň a poslala ji lidem. „Tato situace se mu nelíbila, a proto se rozhodl vzít jí život,“ uvedla policie s tím, že vyšetřování nadále pokračuje a zatím nebylo zveřejněno, zdali padla nějaká obvinění.

Podezřelý navíc popsal, jak Amandu zabil dvěma výstřely, ovšem ještě předtím, než ji zabil, donutil ji vykopat si vlastní hrob.

