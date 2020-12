Strašlivou smrtí zemřela Nubia Ribeirová. Jednadvacetiletá žena, která pracovala jako vedoucí prodejny, byla upálená zaživa! Děsivou smrt si pro ni připravila Lauany Viodres do Padrová se svým přítelem Leonardem Goncalvesem Cantierim. Nubia totiž měla s Cantierim randit v době, kdy byli s Padrovou od sebe odloučeni. Oba dva již byli odsouzeni na třináct let za mřížemi.

V roce 2017 bylo v obci Franca, která leží v jihovýchodním brazilském státě Sao Paulo, nalezeno ohořelé tělo Nubie Ribeirové. Následná pitva zjistila, že jednadvacetiletá žena byla upálená zaživa! Navíc byly na její hlavě nalezeny pohmožděniny. Policejní vyšetřování odhalilo, že za její smrtí stály dvě osoby a to Lauany Viodres do Padrová a Leonardo Goncalves Cantieri.

Podle britského deníku Daily Star se jednalo o vraždu z pomsty. Lauany zjistila, že její přítel Cantieri udržoval vztah s Nubiou v době, kdy byli od sebe odloučeni, což ji rozčílilo. Společně proto naplánovali její vraždu. Cantieri Nubiu pozval k sobě domů, tam však dvojice nezůstala. Krátce poté nasedli do jeho auta, kde byla schovaná Padrová. Ta okamžitě Nubiu omráčila a rozjeli se do domu jejich přítele Itala Viniciuse Nevese.

Trojice posléze odvezla bezvládnou ženu na odlehlé místo u obce Franca. Tam Nibiu znovu omráčili a zapálili. Její ohořelé tělo bylo nalezeno o dva dny později. Obžalovaná trojice se již objevila před soudem. Jak Padrová, tak Cantieri byli uznáni vinnými a odsouzeni na třináct let ve vězení. Vinným byl shledán i třetí obžalovaný Neves, kterého soud poslal za mříže na sedm let. U soudu se objevila i Tania Aparecida Ribeirová, matka oběti. „Očekávala jsem verdikt, ale trest byl příliš nízký. Třináct let vězení. Jsou hlavními viníky. Nyní vidím, že zákony a tresty naší země jsou bezcenné,“ uvedla nešťastná matka.

