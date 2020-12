To máš za mámu... Loňské Vánoce údajně uštědřil Tomáš H. (28) otčímovi Milanu B. (53) nečekanou nadílku. Podle obžaloby ho měl nejdřív střelit do spánku jateční pistolí, pak mu podřezat žíly. Případ začal projednávat soud.

Drsný útok začal ve čtvrtek rozplétat senát v Ústí nad Labem jako pomyslný provázek. Tím se pak ováže až 7300 dnů pobytu ve vězení, které Tomáši H. hrozí. Ten měl po postřelení a pořezání nevlastního tátu ještě zamknout v garáži a nechat ho tam napospas osudu. „Při útoku řekl ,to máš za to, ty ha*zle, to je všechno kvůli mámě, jestli nevíš, máma umírá,' a dále použil elektrický paralyzér,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Vladimír Ján. Jen zázrakem zraněný muž běsnění svého nevlastního syna přežil. Skončil ale s těžkým zraněním v péči lékařů a dodnes je upoután na invalidní vozík. „Dříve jsem mohl alespoň chodit o berlích, teď už to nejde,“ sdělil u soudu.

Vraždit nechtěl?

Tomáš H. si během obhajoby postěžoval na rodinné vztahy, které šílenému činu předcházely. Jeho již zesnulá matka byla vážně nemocná, otčím jí svojí lhostejností prý moc nepřidal. Na Štědrý den se pak s ním dostal do křížku. „Udělal jsem strašnou kravinu, které lituju. Zabít jsem ho skutečně nechtěl, bral jsem ho skoro jako vlastního. Kohoutek byl citlivý na dotek a omylem došlo k výstřelu,“ snažil se přesvědčit soudce. Omylem ho prý i pořezal na rukách.

Vše kvůli baráku?

Výpověď poškozeného Milana B. se ale často rozcházela s tvrzeními obžalovaného. „Nehádali jsme se, jak tvrdí. Seděli jsme v garáži a povídali si. On pak šel za mě a najednou jsem ucítil hroznou bolest. Pak mi vzal ruce a pořezal zápěstí, střelil mi do zad paralyzérem a odešel,“ zaznělo z úst poškozeného, který je přesvědčen, že ho chtěl nevlastní syn odstranit kvůli vlastnickým právům k rodinnému domu, kde bydleli.