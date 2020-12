Té zprávě se nechtělo věřit. Šířila se internetem i éterem od rána a s každou novou informací nabírala na děsivosti. Muž vstoupil v úterý 10. prosince 2019 do polikliniky FN v Ostravě. Záměrně procházel patra a hledal čekárnu, kde bude nejvíce lidí. Plno bylo před ordinací traumatologie, kde čekali na ošetření lidé po nejrůznějších úrazech.

Odpočítával a střílel

Muž, ve kterém byl později identifikován stavební technik Ctirad Vitásek (42) z Ostravy-Zábřehu, beze slova vytáhl zbraň. Podle svědků přišel k náhodnému člověku a zakřičel »jedna« a vypálil. Poté zakřičel »dva« a vyšla další rána. Ochromení lidé se snažili skrýt se pod sedadla, nebo utéci.

Jedna z obětí Petr Lang, člen vězeňské služby, byl zastřelen, když kryl vlastním tělem dceru (13), které tím zachránil život. Před nedávnem dostal vyznamenání in memoriam.

Zbraň se zasekávala

Vitásek dál pálil po lidech v čekárně. Zasáhl devět lidí! Pět jich zemřelo na místě, dva později v nemocnici a dva přežili. Obětí by bylo víc, ale zasekávala se mu zbraň. Později policejní vyšetřování odhalilo, že šlo o předělanou tzv. cvičnou pistoli.

Video Psycholog Štěpán Vymětal k prožívání následků traumatu.

Panika zachvátila celou nemocnici. Pryč z budovy prchali pacienti, lékaři i sestřičky. Ti, co zůstávali, později policie vyváděla. Nikdo nevěděl, zda se střelec ještě neskrývá v budově. „Slyšela jsem střelbu. Pak jsme dostali telefonem zprávu, že se máme zamknout a nikam nechodit. Trvalo to nekonečně dlouho,“ popisovala tehdy jedna ze zaměstnankyň.

Hledal se muž v červené bundě

Policie dorazila na místo do 10 minut od začátku střelby, Vitásek už byl v té době na cestě ke své matce. Prohlídkou kamerových záznamů vyhodnotila, že hledá muže v červené bundě. Předvedeno na policie bylo hned několik mužů včetně doktoranda geoinformatiky z ostravské technické univerzity, jehož fotka prolétla médii s označením, že jde o podezřelého.

Později byl popis upraven na muže v „červené vestě“ a policie se vědci a dalším zatčeným omluvila. Identifikace Vitáska, jako toho pravého viníka, trvala poměrně krátce.

Dojel k mamince

Vitásek mezitím dojel ke své matce, kde se jí k hrůznému činu doznal. Poté, co po něm začala pátrat policie, a nad oblastí létal vrtulník, sedl do auta a vydal se do chatové oblasti v Děhylově na Opavsku, kde se střelil do hlavy.

Když jej policisté našli, ještě žil. Oživování trvalo zhruba půl hodiny, pak zemřel. Zprávu o smrti pachatele potvrdila policie v 11 hodin dopoledne.

Totální proměna

Vitáska známí líčili jako bezproblémového chlapíka, který si rád zahrál hokej, lyžoval a kolegyním v práci nosil květiny. Podle zaměstnavatele u něj ale zhruba měsíc před činem došlo k radikální proměně. „Měl podezření, že má vážnou chorobu. Dostal volno v práci a pak měl nemocenskou. Jeho chování se změnilo. Říkal, že se cítí hrozně nemocný,“ uvedl jeho šéf Aleš Zygula.

Začal tvrdit, že jej lékaři odmítají léčit. Vyšetřování policie ukázalo, že si vzal do hlavy, že trpí rakovinou slinivky. Dokonce kvůli tomu napsal na fb zpěváka Davida Stypky, který v té době prodělával léčbu právě této nemoci, a chtěl po něm, ať mu jeho diagnózu potvrdí. Vitásek ale žádnou rakovinu neměl.

Fotka mrtvých těl

Ostravu i celou republiku útok v předvánočním čase paralyzoval. O střelbě psala i zahraniční média. Po internetu kolovala fotografie zachycující mrtvá těla v čekárně, s ohledem na pozůstalé ji ale žádná média neotiskla.

Policie nezjistila, jak unikla z interní komunikace. Ostrava v den 1. smutného výročí tragédie odhalí před nemocnicí pomník obětem.

Video Útoku osamělého střelce nelze zabránit, shodli se psycholog i policejní náměstek

Psychiatr Jan Cimický: Děsivá situace

„To, co se tam stalo, to je opravdu tak kritická, zásadní, děsivá situace, kterou si člověk neumí představit. Představte si uzavřený prostor, lidi, kteří tam přišli hledat pomoc. Je to klidné prostředí, kde se nic takového neděje a ti lidé tam jdou pro pomoc. Všichni tam sedí, mezi nimi sedí někdo jiný, a ten najednou vstane a začne střílet. Na to jsou všichni úplně nepřipravení, tady nikdo nemohl nijak zareagovat. Ti lidé tam byli popraveni, neměli ani jedno procento šance, aby přežili. Byl to čistý masakr.“ Tak se vyjádřil psychiatr těsně po události.

Čtyři nejhorší vražedné útoky v historii ČR:

* 8. března 2009 - Makedonec Raif Kačar (†42) zastřelil čtyři lidi, kteří v podniku slavili narozeniny. Důvodem byly osobní spory. Jednalo se o první masovou střelbu - tedy střelbu se 4 a více mrtvými - v moderní historii samostatné ČR.

*24. února 2015 - Zdeněk Kovář (†63) zastřelil v restauraci Družba v Uherském Brodě osm osob a jednu osobu těžce zranil. Sám spáchal sebevraždu. Motivem byla údajná šikanu a lhostejnost úřadů.

*10. prosince 2019 – Stavební technik Ctirad Vitásek (†42) zastřelil v čekárně traumatologie FN Ostrava sedm lidí. Sám spáchal sebevraždu. Důvodem byla jeho utkvělá představa o tom, že trpí rakovinou a nikdo jej nechce léčit. Podle psychiatrů šlo o tzv. rozšířenou sebevraždu.

* 8. srpna 2020 - Zdeněk K. (54) je obviněný, že úmyslně polil benzínem a zapálil dveře bytu, kde probíhala oslava jeho rodinných příslušníků. Šest lidí zemřelo v plamenech a kouři, pět se zabilo po zoufalém skoku z okna ve výšce 33 metrů. Mezi oběťmi byly i dvě děti a dívka ve vysokém stupni těhotenství. Muž, který tak vygradoval dlouhodobé rodinné spory, se k činu přiznal, zabíjet prý ale nechtěl. Čeká na soud ve vazbě.