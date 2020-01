„Projednali jsme na radě už finální verzi smlouvy s těmi, kteří byli postiženi během střelby v nemocnici,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Administrace darovacích smluv se ujalo město Ostrava, které je jedním z dárců. Další peníze postiženým pošle také kraj, městský obvod Ostrava-Poruba a město Valašské Meziříčí. Peníze podle hejtmana budou vyplaceny v nejkratším možném termínu po podpisu smluv, které jsou již připravené.

Desetitisíce i miliony připraveny

Moravskoslezský kraj a město Ostrava shodně poskytnou rodině každého zemřelého 100 tisíc korun, zranění obdrží od města i kraje 50 tisíc korun. Obvod Ostrava-Poruba pošle pozůstalým i zraněným po 20 tisíc korunách, město Valašské Meziříčí pak pozůstalým i zraněným po 10 tisících korunách.

Fakultní nemocnice Ostrava vyhlásila na podporu pozůstalým a zraněným veřejnou sbírku a zřídila transparentní účet, na který mohou lidé zasílat své finanční příspěvky. Doposud se vysbíralo skoro 7,5 milionu korun, první část sbírky by měla být postiženým přerozdělena do dvou týdnů. Číslo účtu, kam mohou lidé ještě do konce března posílat peníze, je 73030761/0710.

Na transparentním účtu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, která sídlí v sousedství nemocnice a rovněž vyhlásila sbírku, bylo dnes téměř 422 tisíc korun. Účet má číslo 291463872/0300.

Sbírky pro hrdinu i manželku celníka

Sbírky byly vyhlášeny i na pomoc konkrétním rodinám. Například Spolek celníků už předal rodině kolegy, který při střelbě přišel o manželku, přes 650 tisíc korun.

Sbírku vyhlásila i Vězeňská služba s policejním odborovým svazem, která vybírá peníze pro rodiny dvou zastřelených příslušníků. Na účtě číslo 4200555535/6800 bylo k 27. lednu více než 1,5 milionu korun.

Sbírku vyhlásila také ostravská Základní škola Ivana Sekaniny, která chce pomoci rodině Petra L., jednoho z příslušníků VS. K lékaři doprovázel nezletilou dceru a zachránil jí život, když dívku bránil vlastním tělem. Lidé mohou přispívat na účet 1012201912/5500. Dosud zaslali více než 624 tisíc korun.

Co se stalo?

Ctirad Vitásek (†42) zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý 10. prosince po 7. Hodině ranní. Pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo utéct před příjezdem policie. V Děhylově na Opavsku pak spáchal sebevraždu. Motiv se nadále vyšetřuje, nejpravděpodobnější je, že muž trpěl utkvělou představou, že má rakovinu a nikdo ho nechce léčit.

VIDEO: Misto činu ve FN Ostrava: Ambulance bylo druhý den po brutálním útoku Citrada Vitáska (†42) uklizené.