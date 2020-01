Vyšetřování masakru v Ostravě: Brutální záznamy z kamer potvrdily plán vraha Vitáska

Vyšetřování masakru ve Fakultní nemocnici Ostrava potvrdilo, že masový vrah Ctirad Vitásek (†42) hledal čekárnu, ve které bude co nejvíce lidí! Policie zmapovala díky kamerám jeho pohyb po nemocnici. Podle nich nahlížel do čekáren a vybíral si, kde bude zabíjet. Proč ale střílel?

10. prosince došlo ve Fakultní nemocnici Ostrava k ohromné tragédii. Vrah Ctirad Vitásek (†42), vešel do nemocnice a v čekárně traumatologie rozpoutal peklo. Nelegálně drženou zbraní zabil celkem sedm lidí. Několik dalších zranil. Ještě před tím ale hledal místo, kde bude střílet. Jekatěrina přežila vraždění v ostravské nemocnici: Padali kolem mě mrtví, omdlela jsem!

„Mohu sdělit, že se nám podařilo díky kamerovým záznamům zmapovat pohyb této osoby po nemocnici a opravdu nahlížel do několika čekáren. Takže existuje úvaha, že tak hledal vhodné místo činu,“ řekl pro iDnes státní zástupce David Bartoš. Čekárnu traumatologie si tak vybral asi proto, že tam bylo nejvíc pacientů.

Vyšetřovatelům se podařilo navíc zjistit, že poté, co z nemocnice utekl, odjel do obce Háje ve Slezsku na Opavsku za svými příbuznými. Od nich pak odjel do obce Děhylov, kde ho podle informací jeho matky nalezli policisté ve vrtulníku. Přímo před nimi se zastřelil. Měsíc od šíleného masakru v ostravské nemocnici: Matku masového vraha sousedé litují

Případ bude odložen

Policisté už teď vědí, že děsivý případ bude odložen. Důvod je více než jasný – pachatel je mrtvý, není koho potrestat. Kriminalisté ale nehází flintu do žita a snaží se zjistit minimálně střelcův motiv, nebo jestli Vitáskovi někdo nepomáhal.

Případ provází ale několik neznámých. Policisté stále nevědí, odkud střelec vzal zbraň, na kterou neměl oprávnění. Dále není jasné, jestli zabíjel z přesvědčení o svém onemocnění, které mu doktoři nepotvrdili. Předčasně se narodil, ve 3 letech osiřel, předčasně zemřel: Loučil se s námi 4 dny, řekla manželka oběti šíleného střelce Vitáska na pohřbu

Půl roku, pak do archivu

„Pitva jeho těla byla už provedena, zatím však nemáme konečnou zprávu,“ poznamenal Bartoš. Upozornil, že veškeré závěry jsou zatím předčasné. Vyšetřování celého činu odhaduje na půl roku od skutku.

Pokud by střelec přežil, hrozil by mu výjimečný trest. To je tedy dvacet až třicet let vězení. Vzhledem k tomu, kolik mělo jeho počínání obětí, mohl by dostat i doživotí.