V úterý ráno došlo na traumatologickém oddělení v ostravské nemocnici na ulici 17. listopadu k hororové události. Ctirad V. (†42) nelegálně drženou zbraní začal nečekaně střílet po lidech v čekárně. Mířil na hlavu a na hruď. Devítimilimetrovou zbraní na místě zastřelil pět lidí, šestá oběť pak zemřela při operaci. Mezi zastřelenými jsou i dva příslušníci vězeňské služby. Do nemocnice šli navštívit lékaře. ONLINE: Střelba ve FN Ostrava! Šest mrtvých! Útočník Ctirad V. (†42) se přiznal a zastřelil!

Další dva lidi skončili ve vážném stavu v rukou lékařů, třetí utrpěl lehká zranění. Obětí ale mohlo být daleko víc. Útočník si měl měnit zásobník za plný, byl ale vyrušen a pak pravděpodobně utekl z nemocnice ven, nasedl do svého auta a jel pryč.

Nejprve měl jet za svou matkou, které podle premiéra Andreje Babiše měl říct, co udělal a že jde spáchat sebevraždu. Mezitím v nemocnici zasahovala zásahová jednotka a desítky dalších policistů a záchranářů. Z Prahy vzlétl vrtulník s profíky z Útvaru rychlého nasazení. Ti jsou například vycvičeni k osvobozování rukojmí.

Po pachateli se začalo okamžitě pátrat. Policie nejprve zveřejnila fotku muže, který měl za činem stát, později se ale omluvila a upřesnila, že jde o důležitého svědka. Ihned na to zveřejnila obličej muže a SPZ auta, kterým odjel do Děhylova vzdáleného několik kilometrů od masakru. Když spatřil vrtulník s policisty, střelil se svou zbraní do hlavy. Po třicetiminutové resuscitaci zemřel.

Syn zůstal zavřený!

Děsivé chvíle prožíval v ostravské nemocnici i pan František (67). Ten vzal ráno syna do nemocnice na vyšetření. Když syn zmizel v útrobách nemocnice, posadil se František do haly. Za chvíli se ale začal ozývat křik a nastala panika. Muži se téměř zastavilo srdce. Zvláště když uslyšel: „Ven, všichni ven!“ To zdravotníci volali na lidi v hale. Pár minut poté kolem proběhli policisté ze zásahové jednotky Moravskoslezského kraje.

„Teď tu čekám už dvě hodiny. Od syna mám zprávy, že je vevnitř, má příkaz zůstat zamčený v jedné z místností. Zatím nesmí ven,“ líčil Blesku pan František. Viděl také, jak zásahová jednotka vyrazila za ujíždějícím střelcem. „Šedá laguna, šedá laguna, křičeli policisté a část z nich vyrazila za autem,“ řekl muž. Se synem se setkal později, hned poté, co bezpečnostní opatření pominula. S úlevou odjeli domů…

Ošetřovatelka: Zamkli jsme se a čekali

Hrůzné chvíle zažívala i ošetřovatelka, která byla v kritickém třetím patře. O střelbě se dozvěděla ihned. „Sestry mi hlásily postřelené lidi,“ svěřila se. Okamžitě se běžela zamknout.

Když se rozezněly požární hlásiče, všichni zpozorněli. Najednou se odevšud začal ozývat křik. „Jedna ze sester se vydala zjistit, co se děje. Vrátila se s tím, že na traumatologii jsou postřelení lidé,“ řekla ošetřovatelka, své jméno nechtěla sdělit.

Chodbami začali v panice pobíhat lidé, pacienti i personál. „Okamžitě jsme běželi se sestrami do nejbližší místnosti, která se dala zamknout a zamkli se,“ vylíčila žena. Zde zůstala přes dvě hodiny, než se dozvěděla, že i se sestřičkami už může ven.

Uklízečka Zdenka (66): Vezli krvácející paní!

Řádění střelce se naštěstí vyhnula i paní Zdenka (66). Zrovna byla v jiném patře, ne na tom, kde se střílelo. Její kolegyně z úklidové služby tu hrůzu ale měla z první ruky. „Přímo kolem ní vezli postřelenou paní," řekla.

Když začala policie nahánět lidi do místností, kde se mohou schovat, byla zrovna v jiném patře. „Já a další lidi jsme skončili zamčení v šatně. Čekali jsme skoro tři hodiny, než jsme mohli ven,“ prozradila Zdenka. Další děsivé zprávy se pak dozvídala z rádia.

Prozradila, že děsivý zážitek měly některé její kolegyně. Prohnali se kolem nich záchranáři s postřelenou ženou na lehátku. „Vezli ji na operační sál, byla na tom zle, prý byla celá od krve,“ řekla tiše Zdenka s evidentní úlevou, že se krveprolití vyhnula.

Šel kolem nás a střílel! Paní na vozíčku střelil do hlavy

„Najednou u výtahu, když jsem vlastně viděla přímo z té čekárny, tak padla hrozná rána, a já jsem se lekla, že někdo hodil dělobuch," uvedla pro FTV Prima Kateřina V., která byla v nemocnici se svou sedmnáctiletou dcerou. Běžná návštěva pro ně tak skončila hororovým zážitkem.

„Viděla jsem zakřičet pána a jak se najednou sune dolů s prostřelenou hlavou. Nějaký muž potom zařval 'kryjte se, střílí se'. Na to já jsem chytla svoji dceru, spadla jsem na zem a dceru jsem zakryla svojí bundou, kabelkou. Vím, že tam seděla ještě mladá paní na vozíku, a té prostřelil hlavu.“ uvedla pro TV Prima.

Střelec Ctirad V. (†42) pak přišel k ženě a její dceři. „Vzal pistoli a třikrát nebo čtyřikrát vystřelil. Nejspíše se zasekla zbraň, nebo už neměl náboje. Na to se otočil a utekl,“ dodala. Když se dozvěděli, že je pachatel mrtvý, oddychli si. „Určitě jsme se podruhé narodili 10. prosince,“ zakončila.

Měnil si zásobníky!

Pacientka pro Českou televizi uvedla, že chtěl útočník střílet dál, musel si kvůli tomu vyměnit zásobníky. „Pak přišli další lidé, kteří ho vyrušili, a následně začali utíkat. K nim se přidali další. Celá nemocnice pak byla informována místním rozhlasem, aby lidé nevycházeli z pokojů a místností," uvedla.

Nad hlavami jim létaly kulky!

Iveta B. v zubní ordinaci na druhém patře ošetřovala pacienty. Mezitím se o patro výš rozjíždělo peklo. „Přišla k nám pacientka, nic neříkala, tak jsme ji začali ošetřovat, když v tom nám na dveře bušila sestřička z vedlejší ordinace. Řekla, že na traumatologii o patro výš se střílí a že se máme zamknout a nevycházet,“ vyprávěla sestřička pro iDnes.cz.

Po chvilce se pacientka „rozpovídala“. „Tvrdila, že slyšela rány, tak se šla podívat na chodbu, co se děje, ale nic neviděla,“ uvedla dál zdravotní sestřička.

„Nedostávali jsme žádné informace, nevěděli jsme, co se děje a co se bude dít. Až asi za půl hodiny na nás zabušili dva členové policejní zásahové jednotky a vyvedli nás ven. Všechno jsme museli nechat na místě, já si stihla vzít jen mobil," dodala.

Pacienty ukryla zubařka se sestrou

Na minuty hrůzy do smrti nezapomene ani zdravotní sestra Veronika. Spolu s paní doktorkou ze zubního oddělení dost možná zachránily životy několika pacientům, kteří v panice před běsnícím vrahem utíkali do nejbližšího úkrytu.

„Zrovna jsme začínaly pracovat. Najednou jsme uslyšely rachot na chodbě. Lidi se řítili po schodech z traumatologie, která je o dvě patra výše,“ uvedla sestřička pro Blesk.cz.

Sestra s lékařkou rychle otevřely dveře oddělení. Vyděšení lidé, mnozí s dětmi, do nich vpadli. Lékařka hned za nimi oddělení zamkla. „Klepali se všichni strachy. S paní doktorkou jsme se jich ujaly, daly jim vodu,“ řekla sestřička. V ordinaci na ortodoncii lidé zůstali až do příjezdu policie.