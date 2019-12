Byla to poprava...

Ctirad V. při svém brutálním útoku v nemocnici postřílel šest lidí a tři vážně zranil. „To, co se tam stalo, to je opravdu tak kritická, zásadní, děsivá situace, kterou si člověk neumí představit. Představte si uzavřený prostor, lidi, kteří tam přišli hledat pomoc. Je to klidné, důvěryhodné nemocniční prostředí, kde se nic takového neděje. Všichni tam sedí, mezi nimi sedí někdo jiný, a ten najednou vstane a začne střílet,“ popisuje Cimický s tím, že na vzniklou situaci podle něj nikdo nemohl reagovat. ONLINE: Střelba ve FN Ostrava! Šest mrtvých! Útočník Ctirad V. (†42) se přiznal a zastřelil!

„Na to jsou všichni absolutně nepřipravení, tady nikdo nemohl nijak zareagovat. Ti lidé tam byli popraveni, neměli ani jedno procento šance, aby přežili. Byl to čistý masakr,“ řekl pro Blesk.cz psychiatr Cimický a pokračoval: „Není to ta situace, kdy někdo vtrhne do budovy a lidé mají možnost nějak podle situace reagovat. Utéci, schovat se, dělat se mrtvým, skočit na pachatele ze zálohy. Tam nemohli nic.“

Nebezpečná hypochondrická deprese

Zaměstnavatel střelce Aleš Zygula řekl Radiožurnálu, že Ctirad V.(†42) si „vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit.“ Podle Cimického je možné, že vrah trpěl nerozpoznanou hypochondrickou depresí.

„Ta vede lidi k tomu, že si myslí, že jsou nevyléčitelně nemocní, že mají chorobu, která zničí nejenom je, ale že jí nakazí a zničí svoji rodinu. Velice často tento stav skončí jejich sebevraždou a není vyloučeno, že s sebou vezmou někoho jiného,“ popsal psychiatr. „Není to tak časté onemocnění, ale v praxi se s ním setkáváme. Bohužel se zřejmě nepodařilo, aby se dostal na psychiatrii a byl léčen tam. Dnes za své zdraví odpovídá každý sám a nikoho nemůžete donutit, aby se šel léčit tam, kam má,“ vysvětlil odborník. Budoucí nevěsta (†25) spáchala sebevraždu: Zdála se být šťastná, nevěděli jsme, čím si prochází, tvrdí rodina

Situace podle něj zřejmě vypadala tak, že: „lékař mu udělal vyšetření, ale nic nenašel, další lékař taky ne, on si to ale zpracoval tak, že třeba ti lidé mu nechtějí říct pravdu, jak na tom je, nebo že jeho problémy neberou vážně,“ soudí odborník.

Podobný případ jsem měl...

Cimický také vzpomněl na svého čtyřicetiletého pacienta, který měl stejnou diagnózu. „Nakonec vzal večer sekeru, zabil manželku a dceru a spáchal sebevraždu. Měl představu, že je nakazil chorobou, kterou má, přitom žádná nebyla,“ dodal Cimický.

Podle odborníka budou velkou psychologickou pomoc po nečekané smrti blízkých potřebovat pozůstalí. „Jsem si jistý, že by měli být pod bedlivým dohledem i medikací, která může oddálit moment, kdy se ta bolestivá pravda musí naplno otevřít. Z mé zkušenosti to oddálení pomůže,“ dodal psychiatr.