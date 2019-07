Babičce vystřelil oko a kus nosu, řekla vnučka zmrzačené ženy o útočníkovi z Kostelce

Pro televizi Prima se rozhodlo o stavu muže promluvit hned několik jeho blízkých. Člověk, který je nyní ve vazbě za pokus o vraždu své dvaaosmdesátileté tchýně, za což mu hrozí 15 až 20 let odnětí svobody, byl prý agresorem.

„Můj manžel, já a naše rodiny vědí, kdo, koho jak a kdy psychicky ničil a ponižoval,“ řekla manželka obviněného. Ta byla s mužem dlouhá léta a byl to podle jejích slov dlouhodobě problémový vztah. Podle ženy vše vyvrcholilo právě ve středu večer během rodinné oslavy narozenin šestapadesátin právě zmíněného střelce.

Policie uvedla, že muž po rozepři vytáhl legálně drženou zbraň a namířil ji na svoji tchýni. Vystřelil z ní nakonec vícekrát, minimálně jednou však uvnitř domu, jenž leží téměř vedle policejní stanice. Policisté proto muže bezprostředně poté zadrželi. Tchyně skončila vážně zraněná v nemocnici. Zabil jsem svou ženu, řekl: Policie muže obvinila z vraždy manželky v Rychnově!

Muže soud poslal do vazby během pátku. Před soudní síní nebyl střelec příliš sdílný, něco ale přeci jen řekl. „Samozřejmě, že toho lituji,“ zakřičel muž na reportéry FTV Prima. Opodál pak stála sestra obviněného z vraždy, která měla na věc zcela jiný pohled. „Se mu vysmívala, jakej je ubožák a furt ho takhle psychicky tejrala,“ řekla s pláčem do televize. Podle ní už prostě bratr jednoduše tlak v rodině neunesl.

Druhá strana sporu ale věc vidí zcela odlišně. Za vše prý v rodině mohl právě obviněný muž, v jehož chování hrál prý velkou roli mimo jiné alkohol. „Když požil alkohol, tak byl úplně jinej. Změnil se v úplně jinou osobnost a bohužel to trvalo několik let,“ řekla FTV Prima dcera střelce. A právě známý „posilňovač“ většiny domácích násilníků měl zafungovat i v osudný večer. Sebevražda na luxusní lodi! Aleš Háma byl u toho a popsal, co se dělo

„Sešla jsem do přízemí, kde mě manžel dal pěstí, shodil mě na zem a začal do mě kopat. Pak mě hodil na postel a chtěl po mě hodit přikrývku. Když jsem volala o pomoc, přišel mi pomoct můj syn,“ popsala žena. „Manžel po mě poprvé vystřelil a netrefil mě tedy. Podruhé se mi snažil dát ke spánku znovu zbraň, nicméně se mi podařilo tu zbraň nějakým způsobem dát do výšen svého kolene a přišel mi na pomoc znovu syn,“ doplnila děj hrůzných událostí žena, které se pak i se synem podařilo muže shodit ze schodů a utéct na policii. Do domu však mezitím přijela právě postřelená tchýně. Tu tam přivezli přátelé na oslavu.

„Otec přiložil babičce pistol k pravému spánku a vystřelil ji oko a kus spánku a nosu. Vzhledem k jejímu věku se ještě neví, jak to bude dál,“ řekl televizi Prima zničená vnučka poraněné.

Policie dál případ prošetřuje.