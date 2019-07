Zabil jsem svou ženu, řekl: Policie muže obvinila z vraždy manželky v Rychnově!

Dlouholetý rychnovský novinář (49) údajně v restauraci v centru města smrtelně postřelil svou manželku (†47) krátce poté, co mu sdělila, že se s ním hodlá rozvést. „Zabil jsem svou ženu, zavolejte policii,“ řekl pak šokovanému personálu, který přiběhl na místo, když se ozval výstřel. Místní lidé jsou událostí šokováni a zdůrazňují, že muž svým činem neublížil jen manželce, ale také jejich třem dětem a všem blízkým. Policie bývalého žurnalistu obvinila z vraždy. O víkendu pravděpodobně soud rozhodne o uvalení vazby.

Emotivní vzkaz očitého svědka

„Shnij v pekle!“ to vzkazují místní lidé střelci, který ve čtvrtek večer v centru Rychnova nad Kněžnou připravil o život svou 47letou manželku. Ten se údajně k činu doznal personálu restaurace.

Traktor se žací lištou najel na mladíka (24): Přišel o obě nohy a ruku

Právě zaměstnanec podniku, ve kterém k brutálnímu činu došlo, zanechal na facebookovém profilu údajného pachatele mrazivý vzkaz. „Stál jsem naproti tobě a slova, co jsi mi řekl: zabil jsem svoji ženu, zavolejte policii, ve mně budou navždy. Nikdy jsem tohle zažít nechtěl. V tuto chvíli jsi pro mě odpad společnosti. Tři děti teď nebudou mít ani jednoho rodiče,“ napsal pobouřený L. H. s tím, že muž navíc ohrozil i všechny ostatní lidi, kteří se právě v restauraci nacházeli.

Spekulace o převozu do nemocnice

Tvrdá odpověď a desítky šokovaných reakcí přišly poté, co smrtelně poraněnou ženu, kterou muž údajně střelil do hlavy, odvezla sanitka, a to přestože na místě přistával i vrtulník. Obyvatelé města spekulují o tom, že se zdravotníkům nepodařilo oběť dostatečně stabilizovat, aby vůbec cestu vrtulníkem přežila. Žena později zemřela v nemocnici.

Smrt české turistky ve Španělsku: Zabil ji zpětný proud, další Češi měli také potíže

„Nikomu nic zlého nepřeju, ale tobě ano. Zasloužíš si trest smrti!“ napsala pobouřená Simona na profil údajného střelce. Ten se ještě minulou sobotu zúčastnil svatby. Nic nenasvědčovalo tomu, co mělo následovat. Z fotografií na mužově profilu je zřejmé jen to, že měl slabost pro cestování a exotickou kuchyni.

V době činu bylo na místě 13 lidí

Oznámení o střelbě přijala policie ve čtvrtek krátce po 20:00. „Na místo vyjel okamžitě kompletní výjezd kriminalistů, kteří zde stále pracují a zajišťují veškeré informace a důkazy potřebné k objasnění tohoto činu,“ uvedla hodinu před půlnocí policejní mluvčí Ivana Ježková s tím, že muž při zadržení nekladl odpor a střílel z legálně držené zbraně.

Viktora (†2) rozdrtil strom v kočárku na dovolené v Řecku. Matka je v šoku

„Ke střelbě došlo v zadním odlehlém prostoru baru, kde dvojice byla sama. V ostatních prostorách se v tu dobu nacházelo dalších 13 osob, které okamžitě restauraci opustily. Policii na místo okamžitě zavolal personál baru. V době příjezdu první hlídky byl útočník na místě a při zadržení nekladl žádný odpor,“ doplnila mluvčí.