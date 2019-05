Fufi, který rozsápal Michala (†33), umíral 11 minut! První záběry policejního zásahu

Nejen rodina, ale i lidé na sociálních sítích se domnívají, že lvy se mohli pokusit uspat. Hlavně lvici. „Celý zákrok byl velice nepodařený. Tušili jsme to hned, ale záběry z kamer nás v tom utvrdily. Policie použila naprosto nevhodnou munici a zbraň. Jako by člověka chtěli zabít pletací jehlicí. Napoprvé Liuwě, která tam byla v naprostém klidu, prostřelili krk a několik minut trpěla. Pak ji trefili do hlavy a v neskutečných křečích a bolestech umírala nejméně dvě minuty,“ řekl Blesku bratr mrtvého Michala, Tomáš (37).

Fufi byl zasažen třikrát, a než skonal, trvalo to 11 minut! „Pro ta zvířata to bylo kruté. Masakr. Přitom veterinář v rádiu tvrdil, že byla zabita na první výstřel a bez utrpení. A co je nepochopitelné, otec nabízel plány ubikace i online kamerový systém. Mohli vidět, co se uvnitř děje, rozložení zvířat, jak se chovají i jak je na tom Michal. Ale odmítli to a otce postavili za pásku a ještě ho hlídal policista,“ dodal Tomáš. Rovněž si myslí, že Liuwa se dala uspat. „Vždyť tam byly pevné kari sítě, přes které mohli střílet,“ pokračoval.

Policisté podle mluvčí Lenky Javorkové na místě postupovali v souladu se zákonem. U události byli i zdravotníci a odborníci ze zlínské zoo, kteří přijeli i s narkotizační puškou. Prvotním záměrem totiž podle Javorkové bylo šelmy uspat. „Po vyhodnocení situace a zvážení všech možných variant, jak bezpečně tento zákrok zvládnout, aby nedošlo k ohrožení dalších osob, rozhodl velitel zásahu v souladu s názory odborníků nebezpečná zvířata usmrtit. Do objektu nebylo možné bezpečně vstoupit a aplikovat uspávací střelu,“ uvedla Javorková již krátce po osudném zásahu.

„Při tomto zásahu nebylo shledáno žádné pochybení. Policisté postupovali podle zákona,“ řekla Blesku Javorková nyní.

Rodina si dále stojí zatím, že starosta nechal bez jejího svolení okamžitě odvézt zabité lvy do kafilerie. „Troufám si říct, že byli ukradeni a v kafilerii hned vyvrženi, což je nestandardní. Chtěli zjistit, zda je lvice březí? Ale proč i Fufiho? Nabízí se konspirativní teorie. Mohlo to být kvůli preparaci,“ míní bratr zabitého. Rodina podala podnět k prošetření celého zásahu na GIBS a zvažuje podněty i na konání osob, které byly zásahu přítomny.

"Podnět k prošetření zásahu jsme obdrželi, případ šetříme. Nicméně zatím jsme nezjistili žádný trestný čin, který by spáchal člen bezpečnostních složek," řekla Blesku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.