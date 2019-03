Ředitel zoo nekompromisně: Michal (†33) si za smrt může sám, šelmy nemají chovat soukromníci

Devítiletý lví samec v úterý ráno ve Zděchově na Vsetínsku napadl a usmrtil chovatele. Tragédie ihned rozvířila diskusi o chovu nebezpečných zvířat. Do ní přispěl v úterý v pořadu Epicentrum také Přemysl Rabas, odborník na na chov afrických zvířat. „Jsem přesvědčen o tom, že velké šelmy nepatří do soukromých rukou a že by je neměli soukromníci chovat,“ řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Rabas. Pokud muž choval lvy načerno, je sám viníkem tragédie, je přesvědčen Rabas.

Devítiletý lví samec Fufi napadl a usmrtil Michala P. (†33), jehož tělo našel ve výběhu jeho otec v úterý ráno. Podle dostupných informací samce i samici choval bez patřičných povolení, de facto načerno v neschváleném výběhu, který už v minulosti úřady nařídily zbourat. Chovu však nedokázaly ani přes opakovaně uložené pokuty zabránit. Policie po úterním neštěstí obě zvířata zastřelila.

Rabas naznačil, že k usmrcení obou lvů zřejmě byl dobrý důvod. Pouhé uspání mohlo být problematické, protože než by začalo anestetikum účinkovat, mohli být lev a lvice nebezpeční ještě pro další lidi. „Řada ochránců řekne: nemuseli přece zabíjet obě dvě ta zvířata. Ten viník je dneska mrtvý. To je ten chovatel. Ten vlastně způsobil, že situace se dostala až do této fáze, kdy nebylo zbytí,“ podotkl Rabas s tím, že on by nikoho za utracení zvířat v tomto případě neodsuzoval.

Michala P. (†33) ve Zděchově rozsápal lev: Zvíře choval na černo

Bezzubá legislativa

Státní veterinární správa v minulosti chovatele několikrát pokutovala za neschválený chov lvů, ale marně. Úřady mají v takových případech právo zvířata chovaná bez povolení odebrat. Má to ale háček. „Problém v naší republice v dnešní době je, že vlastně není kam ta odebraná zvířata umístit. V zoologických zahradách není kapacita," vysvětlil ředitel královédvorské zoo.

Šelmy útočily už v minulosti. Lev napadl ještě na Slovensku v roce 2012 chovatele, který s hlubokými tržnými ranami skončil v nemocnici. Život muži tehdy zachránila lvice, která od něj samce odehnala. Se samicí, kterou kromě Fufiho na Vsetínsku Michal P. choval, se ale loni v létě při jejím venčení zase střetl kolemjedoucí cyklista. I on utrpěl zranění.