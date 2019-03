Michala P. (†33) ve Zděchově rozsápal lev: Zvíře choval na černo

„Můžeme potvrdit incident mezi lvem a chovatelem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Povolali jsme zásahovou jednotku z Brna, máme tady pracovníky Zoo Lešná a domlouváme se na dalším postupu. Následek incidentu zatím není stoprocentně známý,“ řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Podle informací Blesku lev muže skutečně zabil. Chovatel byl ročník 1985.

Michal chová na zahradě lvy: Úřady tvrdí, že protizákonně, on se jich však nechce vzdát!

FTV Prima otec mrtvého chovatele potvrdil všechny nejhorší domněnky. On sám svého syna prý našel v sedm ráno v kleci mrtvého. Roztrhal ho devítiletý Fufi. Blesku muž řekl, že ho viděl na kamerách, které jsou v kotcích instalované.

Z domu se krátce před půl dvanáctou ozvalo šest výstřelů a policejní zásahovka tak usmrtila lva Fufiho i roční lvici Liuwu, ta byla údajně březí! Otec podle Primy veterináře prý upozorňoval, že Liuwa je neškodná a není třeba ji zabíjet - byla totiž v kleci oddělena od Fufiho i těla roztrhaného chovatele.

Policie kvůli napadení člověka lvem kontaktovala také veterináře. Zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer zároveň uvedl, že chov lvů ve Zděchově veterináři opakovaně nepovolili. „Důvodem bylo chybějící stavební povolení na kotec s výběhem,“ řekl.

Ze soukromé zoo na Hradecku utekli dva tygři a lev: Někdo jim na svobodu pomohl?

Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do valašské obce v létě 2016. Na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut.

Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu oplocený výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil.

Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. V případu by mohla vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo. "Dnešní incident snad konečně pomůže vyřešit dlouhodobý problém," uvedl starosta obce.

Chovatele napadl jeho lev! Přesto ho miluju, tvrdí

Právě Michala P. už lev Fufi jednou napadl - tehdy ho muž choval ještě na Slovensku. „Byla to moje vina, že lev na mě zaútočil. On se choval přirozeně, to já jsem udělal profesionální chybu. Jako každé ráno jsem jim šel dát nažrat, ale tentokrát jsem si oblékl kabát, na kterém zůstal zápach mých psů,“ vyprávěl v roce 2012 Michal P.

Když vstoupil do klece, Fufi se na něj okamžitě vrhl. „Začal mě hryzat hlava nehlava. Kdyby nebylo lvice Vieni, která ho ode mě odháněla, tak tu dnes asi nejsem. Podařilo se mi vytrhnout a zavolal jsem záchranku,“ pokračoval ve vypravování mladý chovatel. Skončil s hlubokými tržnými ranami na končetinách, ale přežil bez vážnějších zranění. Tentokrát už takové štěstí podle všeho neměl.