Takhle už ne: Michala P. (†33) roztrhal lev, ministerstvo chystá na chovatele bič

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Mohla by částečně zabránit neštěstím, jaké se stalo v úterý na Vsetínsku - nelegálně chovaný lev zde usmrtil Michala P. (†33). Vládě chce novelu předložit do konce března, sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Novela by měla platit od roku 2020. Chovatelé budou muset absolvovat kurz, ministerstvo také chce zákaz „kontaktních“ zoo.