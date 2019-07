Smrt české turistky ve Španělsku: Zabil ji zpětný proud, další Češi měli také potíže

Ke smrti Češky prý došlo na konci června. „Dne 22. 6. 2019 zemřela česká občanka ve Španělsku. Více informací nebudeme v tuto chvíli poskytovat,“ řekla TN.cz mluvčí MZV Zuzana Štíchová.

Podle informací televize Nova se v osudný den ve Španělsku topily hned tři české turistky. Na pláži pak bylo turistů z Čech mnohem více, a proto měla tragická událost mnoho svědků. „Seděla na pláži, najednou kolem ní běžela žena a za ní muž, ani nekřičeli. Pak běží zpátky s plavčíkem a najednou vytahují z vody lidi – tři ženy. Dvě byly živé, jedna utonula,“ přiblížila tragédii dcera jedné ze svědkyň.

Podle dotyčné utonulá turistka nezvládla silné zpětné vodní proudy, jež se často vytváří u pobřeží s pozvolným vstupem do moře. O tomto nebezpečí ale prý nebyli čeští turisté vůbec informováni. „Máma tam byla s kamarádkami a já ji hned říkám, jak je to s proudy. Odpověděla, že neví. Nikdo z nich to nevěděl. Moje máma nechyběla ani na jedné schůzce, na tohle je hodně poctivá. Po tragédii byla schůzka a opět se o tom nemluvilo,“ řekl žena.

Jak píše TN.cz, lidem bylo na dovolené prostřednictvím delegátů sděleno, že do moře vstupují dospělí na vlastní nebezpečí. „Je fajn, že delegát řekne, pozor na kabelku, ale pozor na proudy a jak z nich ven, neví ani on sám,“ dodala žena.

Podle odborníků je nejlepší s proudem nebojovat. „Všechny ty, kteří se utopili kvůli zpětným proudům, nezabil sám proud, ale jejich vysílení v boji s ním,“ řekl muž, jenž má sám s problematikou zkušenosti. „Rip current (zpětný proud) vás nikdy nestáhne pod vodu, jen vás odnese od břehu. Jeho síla obvykle slábne po 50 až 100 metrech. Proudy mění po několika minutách své umístěni – tam, kde před chvílí byl, už není, a tam, kde nebyl, se může objevit,“ dodal muž.