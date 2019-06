Výročí dramatu z Majora Zemana: Krev pilota uneseného letounu prý zkratovala jeden z panelů

Je tomu 47 let, co se odehrál incident na palubě letadla L-410A Turbolet společnosti Slovair, jež letělo na své pravidelné lince Mariánské Lázně – Praha – Bratislava – Lučenec. Skupina deseti lidí se letounu zmocnila a pokusila se jej unést do západního Německa. Iniciátorem únosu byl Lubomír Adamica, který také zastřelil kapitána Jána Mičicu. Druhému pilotovi se podařilo nouzově přistát v německém městě Weiden. Naprosto bezprecedentní případ se dostal dokonce do jedné z epizod seriálu o majoru Zemanovi. V poněkud pozměněné podobě ovšem.

Psal se 8. červen 1972, skupina deseti lidí soužených životem v socialistickém Československu se rozhodla k radikálnímu činu. Emigrovat do západního Německa, a to za pomoci únosu letadla. Hlavní iniciátor myšlenky Lubomír Adamica (†22) se inspiroval únosem letadla o necelé 2 měsíce dříve 18. dubna. Jeho kumpány byli Jiří Beran (†50), Milan Trčka (†39), Jiří Vochomůrka (66), František Hanzlík (†37), Jaromír Dvořák (64), Jaromír Kerbl (64), Alena Černá (66), Alena Heinzová (64) a Olga Setnická (63).

Původně chtěli unést letadlo mířící z Prahy do Mariánských Lázní, ovšem kvůli předešlým únosům se na Ruzyňském letišti zpřísnily kontroly. Skupině by se nepodařilo pronést zbraně. Zvolili proto opačný směr a nastoupili v Mariánských Lázních, kde k odbavení sloužila provizorní dřevěná budova. Přesto ani zde neprobíhalo vše hladce. Pracovnice prodávající letenky si všimla podezřelé skupiny s dlouhými vlasy a ředitel na její pokyn informoval Veřejnou bezpečnost. Ta však nebrala jejich obavy vážně.

Mimikry z majora Zemana jsou plné lží. Jak to bylo doopravdy?

Únosci mohli tedy poklidně nastoupit do letadla, které vzlétlo krátce před 16. hodinou. Již v 16:04 Adamica vstal a svlékl si bundu, což byl signál pro jeho kumpány. Jelikož se báli, že je na palubě ozbrojený příslušník SNB, zaútočili na pasažéry skleněnými lahvemi od Coca Coly. Adamica s Vochomůrkou vtrhli s pistolemi do kokpitu a přinutili piloty změnit kurz.

Za Adamicou stál JUDr. I. Klementis, který byl jedním z cestujících. Ten se pokusil ozbrojeného muže od kapitána odtáhnout. Adamica jej však pistolí srazil na sedadlo a další z únosců začal muže škrtit. Poté se prý Adamica otočil zpět ke kapitánovi a v tu chvíli zazněl výstřel. Kapitán Ján Mičica (†52) klesl mrtvý k zemi a jeho krev zkratovala jeden z panelů letadla.

Opilec se pokusil unést letadlo: Mával zbraní a chtěl přistát v Afghánistánu

Druhý pilot Dominik Chrobák (†85) musel tedy přebrat řízení a po 26 minutách s letadlem nouzově přistát na letišti ve Weidenu v Bavorsku. Únosci se pokusili uprchnout k nedaleké dálnici, ale zadržela je přivolaná policie. Lékař u postřeleného kapitána konstatoval smrt. Celá skupina skončila o několik měsíců později v policejních celách a Lubomír Adamica byl obviněn z vraždy. Jakmile se to dozvěděl, ve své cele se oběsil. Ostatních devět soud poslal na 3-7 let do vězení.

Z případu uneseného letadla si však seriálové Mimikry, které byly natočeny v roce 1978, berou od únosců pouze dlouhé vlasy tzv. máničky a zájem o undergroundovou muziku. Hlavním cílem Mimikrů je ve skutečnosti negativně karikovat kapelu The Plastic People of the Universe, kterou v roce 1968 založil baskytarista Milan ‚Mejla‘ Hlavsa (†49) a která patřila mezi hlavní představitele československého undergroundu.

Měl tak ospravedlnit tažení komunistických úřadů proti svobodné kultuře a uvěznění mnoha nonkonformních umělců, mezi nimiž se ocitl i umělecký šéf kapely, básník Ivan Martin Jirous, zvaný Magor.

Po roce 1990 únoscům udělil tehdejší prezident Václav Havel milost a všichni se mohli navrátit do Česka. Natrvalo se však jako jediný vrátil pouze Jaromír Kerbl.