„Vzhledem k častým dotazům oznamujeme, že v současné době probíhá správní řízení o povolení sbírky. Jejím zřizovatelem a organizátorem jsou společně Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Číslo účtu bude zveřejněno nejpozději začátkem příštího týdne,“ oznámila starostka Dražůvek Klára Čudrnáková. Obec vyčlenila hned v sobotu dar rodině ve výši 20 tisíc.

Osud rodiny není lidem v obci lhostejný. Všichni se tu znají. Místostarosta byl navíc velmi oblíbený. „To byl tak ochotný člověk a obětavý. Když někdo potřeboval třeba obědy, hned mu je dovezl," řekla otřesená sousedka Jiřina Kovářová. Paradoxem je, že se dobře znal a snažil se pomoci i rodině svého vraha…

Matka se rodině za svého syna omluvila

Do domu se matka se dvěma syny nastěhovala zhruba před 20 lety, utekla od tyranského manžela. Nyní žije v nedalekém charitním domě s pečovatelskou službou a je takřka nemohoucí. Svého syna Ondřeje ale před reportérem Blesk.cz bránila.

„Ondra nebyl žádný podivín ani gauner. Nepil, nekouřil, nechodil do hospody, dal se na zdravou výživu. Na vlastní studnu neměl peníze, investoval už do nového čerpadla,“ líčila nešťastná matka střelce, paní Jitka (67).

Oblíbený radní jí vozil obědy, s jeho manželkou Marií se kamarádila. „Já nemůžu na nohy, zařídila mi nákupy. Napsala jsem jí, že je mi to moc líto. To, co Ondra udělal, musel být zkrat a stres z toho, co prožíval. Jiné vysvětlení nemám,“ dodala.

Pohřeb bude v sobotu

»Za Tvoje starosti, tatínku, péči a píli, které jsme za život splatit ti nestačili« je první dvojverší na parte, které svému milovanému vybrala zarmoucená rodina. Rodinu místostarosty čeká v sobotu poslední rozloučení. Truchlit po svém manželovi bude žena Marie, šest společných dětí, čtyři vnoučata a další příbuzní.