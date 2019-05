Výstřely zazněly obcí před 9. hodinou ráno. „Slyšel jsem sérii výstřelů. Nad obcí lítá vrtulník,“ řekl Blesk.cz jeden z obyvatel Dražůvek.

Policie přijela k domu útočníka už ráno kvůli tomu, že útočník vyhrožoval sousedovi. „Dal si čerpadlo do mojí studny a bral mně vodu. Spor trval dva roky a dohodli jsme se, že ho konečně vytáhne. Ve čtvrtek ale přišel do obchodu mojí mámy a výhružně tam postavil kanystr s nějakou tekutinou a beze slova odešel. Pochopil jsem, že vyhrožuje, že podpálí matce obchod,“ uvedl soused útočníka. Případ tak chtěla řešit policie.

„Dnes ráno (pátek – pozn. red.) při standardním policejním úkonu došlo k výstřelu. Zazněl současně s první výzvou před vstupem do obydlí. Byl zasažen jeden člověk, který následkům zranění podlehl,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Útočník, který měl v obci pověst agresivního podivína, se pak zabarikádoval ve svém domě, kde žil jen s matkou. Banální spor o studnu měla původně řešit přímo starostka obce, která ale odjela na sněm Svazu města a obcí do Ostravy. Místo ní tak šel místostarosta, kterého útočník chladnokrevně zastřelil...

Jakmile obcí zazněly výstřely, dorazila neprodleně na místo zásahová jednotka a vyjednavač. „Střelec by měl být zabarikádován v jednom z místních domů a my se s ním budeme snažit za pomoci vyjednavače navázat kontakt. Nebo případně provést násilný vstup do obydlí, abychom zjistili, co se tam vůbec děje,“ uvedl na začátku zásahu mluvčí policie Petr Zámečník.

Zásahovka do domu vtrhla v 11.30. Z místa se ozývaly rány. „Poté, co tým vnikl do domu, našel údajného útočníka již bez známek života," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Na místě byli po celou dobu policejní psychologové, kteří poskytovali pomoc rodině zavražděného místostarosty.

Místostarosta byl zlatý člověk



Z násilné smrti místostarosty obce, který byl původní profesí automechanik, jsou místní v šoku. Všichni ho líčí jako mimořádně obětavého člověka, který měl zájem o dění v obci a každému pomáhal.

„Taková tragédie! To byl tak ochotný člověk a obětavý. Když někdo potřeboval třeba obědy, hned mu je dovezl. Všichni v obci se tady známe," řekla otřesená sousedka Jiřina Kovářová. Po místostarostovi zůstala manželka, šest dospělých dětí a několik vnoučat.

Naopak útočník byl problémový introvert, který se s nikým moc nestýkal a žil uzavřeně v domě jen se svou matkou. „S tím člověkem tady byly pořád problémy. Každému diktoval, co má dělat, a když nebylo podle jeho, tak po lidech házel kameny," uvedla jedna z místních žen.

Asi 140 metrů silnice v Dražůvkách bylo kvůli této mimořádné události uzavřeno. Dražůvky leží asi osm kilometrů západně od Kyjova, mají zhruba 300 obyvatel. Policejní zásah byl ukončen ve 13 hodin, v tu dobu se ozval i místní rozhlas, ve kterém starostka, která se kvůli tragédie vrátila do obce, upozorňovala, že za hodinu začínají eurovolby.

