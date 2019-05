Pořádně vypjaté sousedské vztahy mají v Předslavi na Klatovsku. V neděli nad ránem se čtveřice chlapů doprovázená dalšími lidmi dobývala do domu jednoho ze sousedů. Ten měl před časem proplesknout syna jednoho z nich. Agresoři muže zmlátili, napadená byla i jeho přítelkyně. Případ rozplétá policie.

Skupinka, která vypadala spíše jak trestná výprava, se k sousedovi dobývala kolem půl třetí ráno. „Když muž (41) otevřel vstupní dveře, útočníci jej vytáhli ven a na veřejném prostranství u domu jej fyzicky napadli,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Uvnitř domu pak byla napadena i jeho partnerka. Zaútočit na ni měl hlavní agresor (44). „Řval na mě, co jsme si to dovolili, a chtěl po nás, abychom změnili výpověď na policii ohledně okolností, za kterých přítel vlepil jeho synovi pár facek. Chtěl po mně půl milionu výměnou za to, že nám dá pokoj,“ popsala žena deníku Právo.

Kluk chtěl prý ženu kopnout do břicha

Kluk hlavního agresora před časem schytal od napadeného pár facek. „Případ prověřujeme, ale vzhledem k věku poškozeného nelze sdělovat další informace,“ potvrdila Ladmanová.

„Děcka nám tady ve vsi dělají schválnosti, když jim vynadáte, tak se vám akorát vysmějí. Rodiče je hájí, že jsou to jen děti. Když už se mě ale ten chlapec pokusil kopnout do břicha, přítel ho šel srovnat,“ dodala napadená žena.

Po víkendovém útoku skončil napadený v nemocnici, hlavní agresor pak v policejní cele. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví, výtržnictví a porušení domovní svobody,“ dodala Ladmanová. Roli sehrál v incidentu i alkohol, zadržený útočník měl nadýchat téměř dvě promile.

