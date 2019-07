První slova otce zesnulé Rotschildovy dědičky (†15): Milionář se zhroutil, prosí Boha o zázrak

Finančník Ben Goldsmith svoji vůbec první reakci na smrt dcery sdílel na Twitteru. A z jeho slov téměř mrazí, náhlá tragédie ho srazila na kolena.

„Drahý Bože, prosím tě, mohl bys mi vrátit moji nádhernou, brilantní, laskavou, malou holčičku. Bože prosím,“ napsal úspěšný muž a milovník životního prostředí. Sám ale uznal, že jsou jeho motlitby bohužel zbytečné. „I když to ale neuděláš, prosím dej mi na ni extra speciální pozor."

Vnučka (†18 měs.) vypadla dědovi z náručí při zaoceánské plavbě. Vstříc smrti padala 46 metrů

Na konci krátkého sdělení pak Goldsmith ještě připojil pár dojemných slov. „Moc ji miluju a jsem na ni neuvěřitelně pyšný. Bolí mě to tak, že to ani nemohu popsat,“ dodal zdrcený otec, který měl dceru s bývalou manželkou a členkou slavné rodiny Kate Rothschildovou. Ta zůstala po incidentu pochopitelně stejně zničená, jako Goldsmith.

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8