Turistka (†25) zemřela na dovolené snů. V Peru se zřítila do propasti

Tragicky skončila exotická dovolená v jihoamerickém Peru pro mladou turistku z Velké Británie. Elizabeth Orchardová (†25) se ztratila při výletu do odlehlé oblasti národního parku. Její tělo našli záchranáři až za týden na dně propasti Sotomayor, ženě už nebylo pomoci.

Dychtivá přírodovědkyně Lizzie Orchardová (†25) na dovolenou do Peru přijela se svou sestrou a jejím přítelem. Po ženě bylo zahájeno rozsáhlé pátrání, když se nevrátila zpět z výletu do odlehlé oblasti národního parku Yanachaga-Chemillén, který má rozlohu 1220 km2. Po týdnu se podařilo pátracímu týmu nalézt její tělo na dně propasti Sotomayor.

Všichni obyvatelé obce Grately v anglickém hrabství Hampshire, odkud mladá žena pocházela, jsou zprávou o tragédii naprosto šokovaní. Jeden z blízkých sousedů řekl, že její zdrcení rodiče Rupert a Cecilia odjeli na několik dní do Cornwallu za příbuznými. „Je to strašné, co se stalo. Byla velmi milá, hrozně se snažila zachránit životní prostředí,“ pověděli rodiče.

„Od chvíle, kdy jsme se o této hrozné tragédii dozvěděli, celá naše komunita na dívku vzpomíná v našich modlitbách. Lidé ve vesnici ji dobře znali a zpráva je velmi ranila,“ uvedl místní reverend Peter Gilks.



Vyšetřovatelé ze Salisbury v hrabství Wiltshire se dozvěděli, že Elizabeth zemřela na následky četných traumatických poranění. Dívčino tělo identifikoval její otec. Další vyšetřování bylo prozatím pozastaveno a znovu začne, až se stanoví přesný termín.