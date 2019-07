Skutečný příběh „medvědího muže“ Alexandra: Tohle z něj udělala beznaděj, řekl lékař, který ho ošetřuje

Je to definitivně jasné. Muž, o kterém se celý svět domníval, že přežil v medvědím kutlochu více než měsíc a pil vlastní moč, je ve skutečnosti Kazach s vážnou formou lupénky. Po vypuštění falešných zpráv o tom informoval jeho ošetřující lékař. Ten také řekl, jak se vlastně jeho pacient Alexandr P. do svého hrozivého stavu dostal.

Záběry a děsivé fotografie muže na nemocničním lůžku obletěly celý svět. Muž, o kterém se tvrdilo, že prý pochází z ruského města Tuva, je na nich vyzáblý na kost a tělo má plné podivných zranění. Prvotní fámy hovořily o tom, že dokázal zázračně přežít 30 dnů v medvědím doupěti.

Světlo do celé této záležitosti vnesl až kazašský lékař Rustam Isajev. „Jako primář vám říkám, že tenhle člověk není ani z Tuvy ani z žádného jiného místa v Rusku,“ řekl v rozčilení. Isajeva rozhořčil fakt, že někdo protiprávně muže v zuboženém stavu natočil a publikoval jeho snímky. Podle něj za politováníhodný stav jeho pacienta mohla kombinace lupénky a dalších zdravotních problémů.

„Ten muž se jmenuje Alexandr P. a bydlí v Aktobe v Kazachstánu. Léčili jsme ho v naší nemocnici a na konci minulého týdne byl propuštěn domů, kde o něj pečuje matka,“ řekl o skutečném Alexandrově stavu lékař.

Alexandr P., kterému by mělo být 41 let, se do nemocnice dostal za smutných okolností. Trpěl extrémní formou lupénky a svou nemoc se ani nepokoušel léčit. Jeho stav se zhoršoval. On ale ležel doma, smířený s tím, že zemře. „Ležel doma, trpěl apatií. Nechtěl dál žít. Potácel se v depresích,“ uvedl doktor Isajev. Potvrdil rovněž, že muž byl již propuštěn do péče své matky.

V tuto chvíli se tak zdá a je pravděpodobné, že někdo vážně nemocného Alexandra využil k rozšíření falešné zprávy. Doktor Rustam Isajev se tak nechal slyšet, že pokud zjistí, že záznam pořídil někdo z nemocnice, okamžitě ho bez čekání vyhodí.