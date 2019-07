Letadlo plné lidí narazilo do střechy hangáru: Neštěstí nepřežil nikdo na palubě

Na videozáběrech z místa nehody byl vidět černý dým stoupající z budovy a díra, kterou letadlo v hangáru nárazem způsobilo.

Úřady po nehodě nezveřejnily identitu obětí. Příčina neštěstí se vyšetřuje. Letadlo se zřítilo při vzletu a po dopadu na budovu hangáru. Vzplálo, oheň byl ale brzy uhašen.

Ten people were killed in a plane crash Sunday near Dallas, Texas.



Video by: Ian Johnson pic.twitter.com/hlkrqQOaMH