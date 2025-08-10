Vstává po páté ráno a vydává se do Brna, aby tamní domácnosti zbavil odpadků. Ty s pomocí trojice kolegů naloží, odveze do spalovny, tam z nich vyrobí elekřinu, kterou se „jeho“ auto nabije a pak opět vyjíždí pro odpadky. V přeneseném slova smyslu jezdí v perpetuum mobile.
Nejlepší je ticho
„Baterie bez problémů vydrží i po třech letech celou směnu. Jen část jí přitom spotřebovává na samotnou jízdu, mnohem více ji potřebuje na lisování. Tam je v hydraulice 28 atmosfér,“ vysvětlil Bína.
Auto má přitom podle něj oproti spalovacím motorům mnohem rychlejší rozjezd, i když je plně naloženo. „Hlavní devízou je ale ten klid. Dřív, když jsem řídil klasické popelářské auto, museli jsem na sebe křičet, abychom se slyšeli, nyní je i lisování téměř nehlučné,“ zmínil hlavní přednost.
Schovaný nebezpečný odpad
Elektrické auto ale podle něj má i své mouchy. „Běžné auto má přibližně o jeden m3 větší kapacitu, někdy tak musíme vyjet víckrát. Vůz je navíc těžší, nemůžu tak nikde ani nouzově najet na chodník,“ vysvětlil. Výhody však podle něj převažují.
V Brně jezdí už tři roky elektrické popelářské auto, do některých ulic musí dlouze couvat. Hynek Zdeněk
Při řízení popelářského auta už zažil různé situace. „Jednou nám někdo hodil do kontejneru pračku, kterou zaházel dalším odpadem, takže nebyla vidět, praskla nám lopata a oprava stála 250 tisíc korun. Jindy někdo do kontejneru hodil padesátilitrový barel plný betonu, ze kterého čouhal roxor. Toho si naštěstí chlapi včas všimli,“ upozornil. V Brně je přitom 35 sběrných dvorů.
Zažil ale i vtipné situace. „Stalo se nám například, že paní zapomněla vyvézt popelnici před dům a zjistila to v okamžiku, když jsme přijížděli. Přivezla nám ji oblečená jen do spodního prádla,“ přidal veselou historku.
Velká roční úspora
Elektrický popelářský vůz Volvo pořídilo Sako Brno, které se stará o svoz odpadků ve městě, před třemi lety jako první v republice. Dodnes zůstalo jediným takovým vozidlem na Moravě. Další elektrické popelářské auto jezdí v Praze.
Cena vozu je přibližně 11,7 milionu korun a je tak přibližně o 4 miliony dražší než běžné popelářské auto. To měsíčně spotřebuje zhruba 1900 litrů nafty. Elektrický kukavůz tak firmě ročně ušetří náklady za palivo ve výši asi 700 tisíc korun.