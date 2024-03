Překáží vám doma bajonet a nevíte, kam s ním? Zeptejte se třineckých popelářů. Stovky dotazů, kam mám co hodit, které neustále dostávali od lidí, je přivedly na originální nápad. Vymysleli popelářskou abecedu.

Chystají obyvatelům vypsat všechny věci od A až do Z, kterých se někdy v životě zbavují s vysvětlením, kam s nimi. Zatím jsou na světě písmena A, B, C. Podle mluvčí odpadové firmy Smolo na Třinecku Doroty Havlíkové je to taková detektivní práce.

„Slova vybírám z desítek emailů, kde se lidé ptají, kam mají vyhodit třeba stelivo od morčat, sáčky z vysavače, plata vajec a podobně. U dalších se inspiruji našimi nálezy ve špatných popelnicích. Nějaký ten vtip je pak bonus, aby se abeceda lépe četla,“ dodala mluvčí.

Něco vyhodit, něco vykoupit

Takže, kdyby někomu doma leželo ladem akvárium, patří do nádoby na sklo. Popelnici na akordeon nehledejte, vykupují ho hudebniny. S bajonetem šup do žluté nádoby na drobné železo, ale lepší je s ním zajít do starožitností.

Pokud se hospodyňce nepovede bábovka, může vyhledat kontejner na gastroodpad nebo ji někomu zanést pro slepice. Již nepotřebné bavlněné boxerky je taky zbytečné cpát do odpadu, hodí na hadry do dílny.

To je jen pár ukázek z abecedy, u níž každé další písmeno přibude každých 14 dní. Takže pokud má někdo na zahradě k vyhození třeba dělo, chvilku si musí počkat, protože právě je hotové C.