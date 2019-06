Tragická smrt syna hvězdy country: Foto zdrceného otce dojalo svět

Krutá rána postihla rodinu amerického country zpěváka Grangera Smitha (39). Začátkem června jeho tříletý syn River spadl do bazénu a utopil se. Ani okamžitá pomoc jej nedokázala přivést zpět k životu. Granger a jeho žena Amber zveřejnili poslední fotky svého synka a popsali pocity z obrovské ztráty. Granger se rozhodl vyrazit na turné a vzít s sebou manželku i s dvěma dětmi. Říká, že hudba ho prý léčí.

Ve středu zveřejnil americký country zpěvák Granger Smith fotky svého synka Rivera (†3), který se na začátku června utopil v bazénu na zahradě jejich domu v texaském Georgetownu. Granger si vzpomněl, že krátce předtím pozoroval svou dceru London, jak cvičí gymnastiku, a říkal si sám pro sebe: „Zapamatuj si tyto okamžiky, nebudou trvat věčně!“ Krátce na to malý River spadl do bazénu a začal se topit. Převezli jej do nemocnice, kde však za dva dny zemřel.

Smith umístil na internet video, v němž se ke smrti syna rozhovořil a přitom potlačoval slzy. Řekl, že se pokouší nalézt smysl celé události. „Prožili jsme spolu krásné tři roky a jsme za to rádi. Bůh nám dal Rivera a toto byl jeho úděl. Nechci si představovat, jak River promuje na vysoké škole nebo hraje fotbal. Protože věřím, že přišel na zem přesně na tak dlouho, jak mu bylo určeno. Nemyslím si, že si bůh někoho vezme k sobě předčasně,“ uvedl zpěvák.

„Nebuďte smutní, protože my cítíme požehnání, že jsme po tři roky měli tak úžasného syna. Jsme za to rádi a jsme rádi za naše další dvě děti. Jsme odhodlání žít ten nejlepší život a budeme ho žít a sdílet s vámi,“ vzkázal Smith svým fanouškům.

Když se ho prý jeho dcera zeptala, jak dlouho River žil, uvědomil si, že to bylo něco přes jeden tisíc dní. „Co kdybyste měli možnost žít tady na zemi 1 000 dní a mohli byste běhat bosí, projíždět se na motokáře nebo traktoru tak, že vám budou vlát zrzavé vlasy?“ položil Granger otázku, na níž vzápětí odpověděl. „Kdybyste tu možnost měli v kruhu své rodiny a o nic jiného na světě byste se nemuseli starat… To by bylo krásných 1 000 dní… Krásně prožitý život. Všichni bychom měli být požehnáni, abychom dokázali žít takový život jako Riv,“ napsal zpěvák.

V současné chvíli Granger plánuje vyrazit na turné, kam chce vzít i svou ženu Amber a dvě děti London (7) a Lincolna (5). „Hudba byla vždycky můj lék, místo, kam se navracím,“ vysvětlil.